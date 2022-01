DAVID BOWIE

TOY: Box

Zu Bowies Geburts- am 8. und Todestag am 10. Januar erscheint dessen bis dato unveröffentlichtes Werk, u. a. als Box-Set mit drei CDs. Die Songs wurden nach Davids Show beim Glastonbury-Festival 2000 aufgenommen und sind neue Interpretationen von Titeln, die der Brite bereits zwischen 1964 und 1971 aufgenommen hatte (z. B. „Can’t Help Thinking About Me“). Den Abschluss bildet eine neue Nummer, der die Sammlung ihren Namen verdankt: „Toy (Your Turn To Drive)“. (Parlophone) HHHHH