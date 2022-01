Do. 06.01. Monsters Of Liedermaching, Logo & Hämatom, headCRASH

Donnerstag, 06. Januar

Monsters Of Liedermaching, Logo, ab 16,- €

Die Logo-Wiedereröffnungs-Show der Monsters Of Liedermaching am 7.1. war in Windeseile ausverkauft. Deshalb gibt es vorab eine Warm-Werde-Runde mit Fred Timm (Ges., Git.), Labörnski (Ges.), Pensen (Ges., Git.), Burger (Ges., Git.), Totte Kühn (Ges., Git.) und Rüdiger Bierhorst (Ges., Git.).

Hämatom, headCRASH, ab 25,- €

Die vier maskierten Metaller melden sich live zurück: „Die ersten Konzerte nach der Krise sind unseren Fans und ihrem einmaligen Support gewidmet“, sagt Sänger Nord.