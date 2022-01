CÄTHE

Chill Out Punk

„Der ‚Punk‘ im Titel bezieht sich nicht auf die Musikrichtung, sondern auf die Rebellion in meinem Herzen“, sagt die 39-jährige Pop-Sängerin/Songwriterin. Nach einer Privat-Pause meldet sich die teilweise auch in Hamburg beheimatete Künstlerin musikalisch zurück – mit einer Platte voller starker Themen und Songs. Durch treffsicheren Humor und genialen Gesang bringt bereits die erste Single „Warum Darum“ großen Spaß! Live am 25.02. im Knust. (Träum Weiter! Records)

HHHHH