ERIC GALES

Crown

Das 47-jährige Bluesrock-Wunderkind veröffentlicht sein 18. Album mit 16 Songs, darunter 3 Instrumentalstücke. Produziert hat die groovende Kollektion vorrangig Joe Bonamassa. „Als wir wieder zusammenkamen, sagte Joe: Du bist ein knallharter Gitarrist, jetzt bist du an der Reihe, deinen Platz am Tisch zu bekommen und deine Krone zu tragen“, erinnert sich Raw Dawg und wird von seinem Kollegen an der Klampfe auf der Single „I Want My Crown“ unterstützt.

(Mascot) HHHHH