Local Hero: NICO SUAVE

NICO SUAVE

Gute Neuigkeiten

Der Wahl-Hamburger gehört zum Who-Is-Who des Deutsch-Rap-Genres und veröffentlicht nach 6 Jahren Wartezeit den lang erwarteten neuen Longplayer. Mit seiner persönlichen Mischung aus Rap und Pop gelingt es Nico wiederholt, beide Stile authentisch zu verschmelzen – in dem Song „Gedankenmillionäre“ mit Johannes Oerding genauso wie in dem aktuellen Hit „Liebe“ feat. Teesy. Diesen Titel performt das Kollektiv zu Silvester am Brandenburger Tor. Frohes Neues! (Embassy of Music)

HHHHH