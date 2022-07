Adrenalin pur im JUMP House Hamburg-Poppenbüttel

Sprungspaß und Action im JUMP House Hamburg-Poppenbüttel

Springen, Turnen, Akrobatik, Basketball, 3D-Völkerball, jede Menge Spaß und Action – und das alles auf riesigen Trampolinflächen, die sogar die Wände einbeziehen: Hamburgs innovativster Trampolinpark auf rund 5.500 qm erwarten die Gäste elf verschiedene Spaß- und Actionbereiche. Vom Hauptfeld FreeJUMP mit mehr als 60 verbundenen Trampolinen, über GameJUMP Völkerball-Arenen, SlamJUMP Trampolinbasketball oder BagJUMP Riesen-Luftkissen bis hin zum beliebten FoamJUMP, einer mit tausenden Schaumstoffwürfeln gefüllten Grube, in der Gäste nach dem Sprung vom Trampolin wie auf Wolken landen. Highlight: Der spektakuläre Sky Ninja, zwei Hindernisparcours in schwindelerregenden acht Metern Höhe. Hier wird gesichert an Seil und Klettergurt oder in einem über dem Trampolinpark schwebenden Netz durch Ninja Hindernisse geklettert, balanciert und gehangelt. Krönender Abschluss: Ein 40 Meter langer Flug an der Zip-Line durch die Halle! Auch beliebt, die Ninja Box. In Hamburg-Poppenbüttel geht sie über zwei Stockwerke bis in zehn Meter Höhe! Es warten vier Parcours, insgesamt 20 Hindernisse und über 80 Meter Ninja-Strecke. Mit Glasbodenbrücke auf den Trampolinpark. Dank digitaler Zeiterfassung können sich die Sportler zudem untereinander messen.

