Sonntag, 03, Juli, Lime Cordiale, Knust, ab 25,45 Euro

2020 erreichte das australische Rock-

Duo mit ihrem Album „14 Steps to a

Better You“ Platz 1 der Charts in ihrer

Heimat. Nun wagen die Brüder Louis

und Oliver Leimbach die weite Reise

von Down Under nach Hamburg!