Top Zehn Platten des Monats

ALBUM DES MONATS

ZZ TOP

Raw

Die Neuaufnahme von „La Grange“ ist, wie alle 12 Stücke des Albums, in der Gruene Hall (Texas) bei einer eintägigen Session ent- standen. Schnörkellos back to the roots in klassischer Besetzung mit Billy Gibbons, Frank Beard (Dr.) und Dusty Hill (1949-2021). Jake Mann und Gary Moon als Toningenieure, Ryan Hewitt übernahm den Mix und Gibbons selbst ist Produzent des Soundtracks zur Netflix Doku “That Lil’ Old Band From Texas“. Mit dabei eine Wiederveröffentlichung des Klassikers „Tube Snake Boogie”.