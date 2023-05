Konzert-Tipp: Di, 16.5.2023 Paul Weller, Große Freiheit 36, Ticket 55 Euro

Dienstag, 16.5.2023

Paul Weller, Große Freiheit 36, Ticket 55 Euro

19:00 Uhr, 18:00 Uhr (Einlass)

Der legendäre Brite Paul Weller wurde bekannt als Sänger und Gitarrist der britischen Soul/New Wave Band The Jam (1972–1982). Danach startete er eine Solokarriere, wobei seine bekanntesten Alben Wild Wood (1993) und Stanley Road (1995) sind, mit denen er in Großbritannien Vierfach-Platin-Status erzielte. Außerdem wurde er bei den BRIT Awards 2006 für seine Outstanding Contribution to British Music geehrt. Der Preis gilt als die höchste Auszeichnung, die die britische Plattenindustrie vergeben kann. Weller hat sich in dieser Zeit immer wieder neu erfunden. Mal widmete er sich dem klassischen Folk, dann wieder nahm er eine raue Rockplatte auf. Was aber in all den Jahren immer blieb, ist seine charaktervolle Stimme sowie sein großartige Gitarrenspiel. Freuen Sie sich auf eine großartige Live-Show dieses Ausnahmekünstlers.