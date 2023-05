Konzert-Tipp: Mi, 17.5.2023 Biggs B Sonic, Cowboy & Indianer, Eintritt frei

2. Mai 18:00 Zwick St Pauli

Im Rahmen der Woche zum Protesttag findet am 2. Mai im Zwick St Pauli eine @alivekultur Gesprächsrunde z.T. "Barrierefreiheit schneller vorantreiben" mit anschließendem Live Auftritt der Kurt Buschmann Band und very special Guest vom Zwick statt. Auch im Live Stream!



Beim diesjährigen Protesttag haben wir prominente Unterstützung! Die Rapper @ekofreezy und @rollendesg haben eine klare Meinung zur Barrierefreiheit in Deutschland. Deswegen haben sie gemeinsam mit der @aktion_mensch eine musi- kalische Überraschung zum 5. Mai vorbereitet. Was genau, erfahrt ihr am 28.4. auf den Kanälen der Aktion Mensch!

#5Mai #EuropäischerProtesttag #OrteFürAlle #Inklusion #Barrierefreiheit #aktionmensch