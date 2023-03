Konzerte des Monats: Fr. 10.3, Truck Stop, Biggs-B-Sonic, Elvis – Das Musical

Freitag, 10. März 2023

50 Jahre Truck Stop, Laeiszhalle, großer Saal, Ticket ab 43 Euro

20 Uhr

Tournee-Auftakt in Hamburg – wo alles vor 50 Jahren begann!

Truck Stop gelten als erfolgreichste deutschen Country-Band aller Zeiten und traten genau am 10. März 1973 im Hamburger Musikclub „Remter“ auf. wurden in Hamburg gegründet. Nach fünf Jahrzehnten hat die Band mehr als 45 Studio Alben veröffentlicht, über 20 Millionen Tonträger verkauft und spielten ebenso im Vorprogramm von Größen wie Johnny Cash, Fats Domino und Chuck Berry. Heute stehen Truck Stop in der legendären Hamburger Laeiszhalle auf der Bühne und es wird ordentlich gefeiert – mit Fans, Freunden und ebenso musikalischen Weggefährten.

Freitag 10.3. 2023 und Samstag, 25.3 2023

Biggs-B-Sonic, Cowboy & Indianer, Eintritt frei

21.00 Uhr

Die Rock n Roll Rockabilly Musiker Bigg-B-Sonic aus Kiel spielen wieder ein paar Shows in Hamburgs und zwar im angesagten Music-Club Cowboy & Indianer, wo du Vollblut-Musiker aus der ganzen Welt antreffen kannst. Let’s get rocked!

Freitag, 10.03.2023

Elvis – Das Musical kommt in die Barclay Arena, Tickets ab 53 Euro, 20 Uhr

Wer kennt ihn nicht – den “King of Rock’n’Roll” – Elvis Presley, einer der erfolgreichsten Solokünstler aller Zeiten. Eine Legende, die mit

seiner Musik, seinen rhythmischen Tanzeinlagen und seiner außergewöhnlichen Stimme Millionen von Menschen inspiriert hat. Der King wird durch den aus Dublin stammende Sänger Grahame Patrick wieder zum Leben erweckt. Dabei wird er von erstklassigen Sängerinnen und Sängern, Schauspielern, Showgirls sowie der siebenköpfigen “Las Vegas Showband” unterstützt. Erleben Sie eine zweistündige Hommage an den „King“ – vom jungen bis hin zum älteren Elvis!