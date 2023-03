Konzerte des Monats: Sa. 11.3, Tequila and the Sunshine Gang, Peter Kraus

Samstag, 11.3. 2023

Tequila and the Sunshine Gang, Knust, Saal, Ticket ab 22 Euro

21 Uhr

Wer auf tanzbaren Ska-Punk steht, ist hier genau richtig. Tequila & the Sunrise Gang sind bereit, ihre Fans heute Abend mit voller Energie und Dynamik durchzurütteln. Mit im Gepäck haben sie auch ihr aktuelles Album Home.

Peter Kraus, Laeiszhalle, großer Saal, Ticket ab 50 Euro

19.30 Uhr

Peter Kraus – ein absoluter Vollblut-Musiker, der am 18. März seinen bereits 84. Geburtstag feiert und er beschenkt sich diesmal selbst und zwar mit einer großen Tournee nach dem Motto „Meine Hits – Meine Idole“. Peter Kraus, der die wilden 50er und 60er Jahre prägte, kann nicht aufhören. Insgesamt nahm er 22 Alben auf und verkaufte damit mehr als 17 Millionen Tonträger. Der Rock’n’ Roller erhielt ebenso zahlreiche Goldene Schallplatten, Auszeichnungen sowie Ehrungen und wurde 2006 für sein Lebenswerk mit dem Musikpreis “Echo” ausgezeichnet. Neben seinen zeitlosen Hits und mitreißenden Evergreens wie Rock Around The Clock, Rote Lippen soll man küssen oder Sugar Sugar Baby freut er sich nun darauf, Titel aus seinem aktuellen Album Idole endlich live präsentieren zu können.