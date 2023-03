Konzerte des Monats: So. 12.3, Jools Holland, Dennis Adamus, Saxon

Sonntag, 12.3. 2023

Jools Holland, Fabrik, Ticket ab 45 Euro

19.00 Uhr

Der gefeierte britische Musiker und TV-Host Jools Holland huldigt auf seinem neuen Album „PIANOLA. PIANO & FRIENDS“ sein Piano, dass ihn ständig begleitet sowie sein Pianola, das ihm einst seine Großmutter schenkte. Er gilt definitiv als Bester seines Genres und erhielt 2003 von Queen Elizabeth II sogar die Auszeichnung „Order of the British Empire“ für besondere Verdienste. Ebenso ist er auch als Fernsehmoderator mit seiner BBC-Musikshow „Later… with Jools Holland“, bei der bereits Stars wie Amy Winehouse, Ed Sheeran, Adele, Bono, Pearl Jam oder BB-King auftraten, sehr erfolgreich. Heute können Sie nun diesen Ausnahme-Musiker live in der Fabrik erleben!

Dennis Adamus, Cowboy & Indianer, Eintritt frei

21:00 Uhr

Geprägt hat den Hamburger Sänger und Gitarristen die Musik, die er in jungen Jahren selbst am liebsten hörte, wie z.B die Songs von John Mayer, und Keith Urban und mittlerweile gehört Dennis Adamus zur neuen Generation der Country-Pop-Szene. Ob er Cover-Hits oder seine eigenen Songs spielt, es ist definitiv Party pur angesagt.

Saxon, Große Freiheit 36, Ticket 57 Euro

20.00 Uhr

Die britischen Musiker beweisen wieder einmal eindrucksvoll, warum sie im 43. Bandjahr immer noch zu den ganz großen Heavy Metal Bands zählen. So veröffentlichten sie 2022 ihr bisher 23. Studioalbum “Carpe Diem“, das die Band in absoluter Topform zeigt. Im Rahmen ihrer “Seize The Day World Tour” machen sie diesen Monat nun auch endlich wieder in Hamburg Station. Special Guest ist Rage.