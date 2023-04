Sa, 15.04.23 – Ina Müller, Elbphilharmonie, großer Saal, Tickets ab 60 Euro 

Samstag, 15.04.2023

Ina Müller, Elbphilharmonie, großer Saal, Tickets ab 60 Euro

16:00 Uhr und 20:00 Uhr, 2 Konzerte

Nun kommt die norddeutsche Ausnahme-Entertainerin zusammen mit ihrer großartigen Band erneut in die Elbphilharmonie und zwar mit ihrem neusten Album „55“, das in nur wenigen Wochen nach Veröffentlichung mit einem Gold-Award veredelt wurde. So will auch heute Ina Müller wieder einmal das große Publikum mit ihrer Musik und ihrer rauchig, soul angehauchten Stimme begeistern.