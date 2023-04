Dienstag, 11.04.2023, Mittwoch, 12.4.2023, Freitag, 14.4.2023, Samstag, 15.4.2023 und Sonntag, 16.4.2023

Helene Fischer, Barclay Arena, Tickets ab 70 Euro

20:00 Uhr, 18:00 Uhr (Einlass)

Ihren ersten Plattenvertrag erhielt sie bereits 2005, gefolgt von ihrem ersten TV-Auftritt in der Show Hochzeitsfest der Volksmusik, wo sie ein Duett mit Florian Silbereisen sang. Der Rest ist Geschichte. Es folgten ausverkaufte Arenen, mehrere Auszeichnungen u.a. siebzehn Echos, acht Goldenen Hennen, drei Bambis, zwei Goldene Kameras und den World Music Award in der Kategorie Best-selling German Artist. Die ersten zwei Alben Von hier bis unendlich von 2006 und So nah wie du von 2007 wurden bereits mit Gold ausgezeichnet. Seitdem verkaufte sie mehr als 16 Millionen Tonträger. Mit ihrem Album Farbenspiel allein hat sie fast 3 Millionen verkauft. Dazu gesellen sich insgesamt neun Platin-Auszeichnungen. Die Fans der mehrfach talentierten Musikerin können sich auf ihre größten Hits wie Atemlos durch die Nacht, …und morgen früh küss ich dich wach, Mitten im Paradies, Mit dir und keinem Andern und Songs ihres neunten Studio-Albums Rausch sowie auf eine neue fantastische Show voll magischer Momente freuen. Die Zuschauer erwartet ein überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien, die einem in der Tat atemlos machen.