Konzerte des Monats: Di. 7.3, The Damned

Die OXMOX Familie bekommt Zuwachs



So…Trommelwirbel….Fette Riffs und ab geht das:



Wir freuen uns, Euch unser neues Dream-Team vorstellen zu dürfen, das ab sofort unter der neuen Rubrik OXMOX ROXX spannende Beiträge zu den heißesten Musikthemen für Euch postet:



@pictures_by_nola , @diggajansdoll aka Rockasmurf, @hollym_205 , @metalrollz, Dr.Mosh bekannt durch die Praxis Dr. MosH und andere Partner und Freunde, die sich im Rock und Metalbereich als Fotografen und Redakteure bewiesen haben, erwecken OXMOX ROXX zum Leben und präsentieren den OXMOX Lesern in Zukunft noch mehr gute Musik und geile Live-Bilder, die besten CDs, Geheimtipps uvm. Online und in der der Printausgabe von Hamburgs StadtMagazin OXMOX!!!



Also, haltet die Augen offen, die Verrückten kommen in die Stadt

