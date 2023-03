Lebensfreude Frühlingsmesse Hamburg 14.-16. April 2022! Raus aus dem Alltagsstress – rein in Freude

Überlastet vom Alltag, Frühjahrsmüde und zu viel Winterspeck? Gerade im Frühjahr ist der Wunsch nach Leichtigkeit, Veränderung, Freiheit und Glück groß.

Was man für seine Work – Live Balance und Zufriedenheit im ganzheitlichen Sinne also für Körper, Geist und Seele tun kann, das erfahren Interessierte auf der Lebensfreude Frühlingsmesse bei 100 Ausstellern und in 120 interessanten Vorträgen und Workshops.

Seit 36 Jahren ist die Lebensfreude Messe das bekannteste Forum für Menschen, die etwa für sich und ihre Gesundheit auf körperlicher, geistiger & seelischer Ebene tun möchten.

ERLEBEN und AUSPROBIEREN

Und auf der Lebensfreude Messe gibt es die neusten Trends, um die innere Balance zu finden.

Und da nichts über eine gute Erfahrung geht, können die Besucher*innen viele Dinge gleich live aufprobieren. Z.B. eine Shiatsu Massage, um Verspannungen zu lösen oder eine geführte Meditation mit ätherischen Ölen, um die Gedanken zu entspannen.

Einfach mal wieder die Seele baumeln und sich für ein glückliches Leben inspirieren lassen, lecker vegetarisch schlemmen und die Selbstheilungskräfte stärken. Auch ein persönliches Coaching oder eine Energiebehandlung kann sehr inspirierend wirken.

LEBENSFREUDE TO-GO

Natürlich gibt es auch viel zu entdecken und zu kaufen. Besonderer Schmuck, Edelsteine, Kräuter, Tees, ätherische Öle mit besonderer Wirkung, Naturkosmetik, Wellnessgeräte, Yogakleidung und vieles mehr was glücklich macht. Selbstverständlich mit fachkundiger Beratung und in bester Bioqualität.

“Es ist so viel im Umbruch in der heutigen Zeit und wir wollen den Besucher*innen neue Möglichkeiten und Perspektiven aufzeigen. Oft sind es die kleinen Dinge, die das Leben bereichern und schöner machen. Ich wünsche jedem, dass er findet, was ihm guttut.“ so Lebensfreude-Geschäftsführerin Britta Gerdes-Petersen

Der Kids Place bietet viel Lebensfreude für die kleinen Messebesucher*innen. Unter fachkundiger Anleitung gibt es Einhorn Yoga, Basteln, Malen, Feen und vielem mehr.

Messe-Neuheiten und Highlights:

• Schamanisches Shiatsu für einen gesunden Rücken und entspannte Schultern

• Entschlacken mit natürlichen ätherischen Ölen

• Sound Healing mit Klangschale und Gongs

• Ein persönlicher Zell Check für mehr Energie

• Basisches Aktivwasser für eine gute Säure-Basen Balance im Körper

• Pure Nature Seelensalben u.v.m.

LEBENSFREUDE MESSE HAMBURG

Wann:

14. – 16. April 2023, Freitag: 13 – 19 Uhr, Samstag & Sonntag: 10 – 18 Uhr

Wo: Messehalle Hamburg-Schnelsen, Modering 1a, 22457 Hamburg

Eintrittspreise: Tagesticket 17 Euro, erm. 15 Euro, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erwachsener: kostenfrei

Online Sonderpreise

Web: www.hamburg-lebensfreude.de