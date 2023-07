Urlaub Zuhause #1! Im JUMP House abheben

Unsere Tipps für die ultimativen Sommertage in Hamburg und Umgebung

OXMOX hat für euch die schönsten Ausgeh-Tipps und Aktivitäten für den perfekten Urlaub zuhause zusammengestellt!

Im JUMP House abheben

JUMP HOUSE

Sprungspaß und Action in den Sommerferien im JUMP House

Im JUMP House in Stellingen und Poppenbüttel warten auf die Besucher viele verschiedene Attraktionen auf tausenden Quadratmetern Gesamtfläche: Springen auf über 100 Trampolinen, Turnen, Akrobatik, Trampolin-Basketball und -Völkerball, witzige JUMP Spiele, spektakuläre Ninja Parcours – und vor allem jede Menge Spaß und Action für Groß und Klein.

In Poppenbüttel können die Besucher zudem ein besonderes Highlight erleben: Der Sky Ninja, zwei verschiedene Hindernisparcours in schwindelerregenden acht Metern Höhe. Hier wird gesichert an Seil und Klettergurt oder in einem über dem Trampolinpark schwebenden Netz durch Ninja Hindernisse verschiedenster Schwierigkeitsgrade geklettert, balanciert und gehangelt. Krönender Abschluss: Ein 40 Meter langer Flug an der Zip-Line durch die Halle!

Das perfekte Ausflugsziel für einen Sommer voller Action und Bewegung!

