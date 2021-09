36. HAMBURG-BANDCONTEST, Sa, 25.09.2021, Docks

OXMOX präsentiert:

36. HAMBURG-BANDCONTEST – Event #165

Top 8: Beste neue Bands

Nach der erfolgreichen, weltersten Bandcontest-Streaming-Show 2020 erreichten die OXMOX-Redaktion zahlreiche Bewerbungen

motivierter Musiker aus der gesamten Republik. Jetzt stehen die Top 10-Teilnehmer fest.

In welcher Form der traditionsreiche Förderpreis dieses Jahr über die Bühne geht, wird in Kürze in

Hamburgs Stadtmagazin OXMOX sowie auf oxmoxhh.de veröffentlicht. Let´s keep Live-Music AL!VE!

JaKaNa

Handgemachter deutscher Pop/Rock aus Hamburg mit Sängerin JaKaNa und Band.

Ferry 62

Singer-Songwriter/Rock aus Hamburg mit Jens Heitmann (Ges., Git., Banjo, Harp), Henning Schulze (B., Ges.),

Mark Heuer (Git.) und Dieter Süssnapp (Dr.).

The Mix

Inklusiver Rock/Pop aus Niedersachsen mit Peter Savic (Git., Ges.), Sean Remmler (B.), Yana Bashilova (Ges.), Jeanette Finke (Ges.),

Sascha Ehlert (Git.), Daniel Wilke (Key.), Sascha Bittner (Ges., Mundh., Git.), Markus Mix (Ges., Konga),

Levine Traube (Ges., Konga) und Ernst Lindmueller (Dr.).

51 %

„Geschichten in Schwermetall“ aus Niedersachsen mit Carsten Wortmann (Dr.), Andreas Pachali (B., Ges.),

Falk Stegen (Ges.) und Kai Mertens (Git., Ges.).

Käpt´n Panda

Deutschsprachige Punkmusik aus Nordrhein-Westfalen mit Volkmar Kirchner (Ges., Git.), Julian Hermann (B., Ges.),

Florian Schmid (Git., Ges.) und Carsten Pokrant (Dr.).

Billy Rubyn

Blues- und Southern-Rock aus Bremen mit Christos Zarampoukas (Git., Ges.), Sebastian Berendsen (B.) und Dennis Rihm (Dr.).

The Boppin´ Blue Cats

Integrativer Rock´n`Roll/Rockabilly aus Niedersachsen mit Andreas Klesse (Key., Ges.), Elmar Lütgering (Dr., Ges.),

Ecki Kreie (Git., Ges.), Frederike Sonnenberg (Ges.), Klaus Hoffmann (Kontrab.) und Swen Hering (Dr.).

MELODRAMATIC FOOLS

Heavy Metal/Rock aus Bayern mit Simon Pachali (Git., Ges.), Maximilian Hager (Git.), Timo Wöhrl (B.) und Tobias Holzinger (Dr.).

Vielen Dank an unsere Freunde und Förderer:

GROH PA, YAMAHA, SURE, No.1 Guitar Center, Alster Records, Bandnet Hamburg,

KULTURFLUT, WUTZROCK, GEORGE MUSIC-SHOP, ABC Media, ALIVE!KULTUR, Hamburg Music Week