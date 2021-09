Album des Monats Platz 3: The Picturebooks

Jeden Monat stellt OXMOX euch die besten neuen Platten vor! Platz 3 im September ist:

THE PICTUREBOOKS

The Major Minor Collective

Mit einer illustren Liste von Gästen wie Neil Fallon (Clutch), Chris Robertson (Black Stone Cherry) oder Dennis Lyxzén (Refused) erscheint das vierte Album der lässigen Biker-Rock-Band. Das deutsche Duo Fynn Grabke (Ges.,Git.) und Philipp Mirtschink (Dr.) hat sich samt coolen, slide-lastigen Songs wie „Catch Me If You Can“ endgültig international etabliert. (Century Media)