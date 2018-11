Leser machen Stars – Jahrespoll 2018

13. November 2018

Leser machen Stars – der große Jahrespoll 2018

„Welche ist die beliebteste Hamburger Band?“,

„Wo verbringt ihr eure Freizeit?“,

„Und was gefiel euch am vergangenen Jahr so richtig gut (oder im Gegenteil)?“.

All diese Fragen kann nur der OXMOX-Poll 2018 beantworten.

Also, ran an den Fragebogen, Mitglied in Hamburgs größter Jury werden und tolle Preise gewinnen!

Einsendeschluss ist der 01.01.2019

Unter allen Einsendungen werden tolle Preise, wie Smartphones oder Eventtickets im Wert von 35.000 € verlost.

Außerdem gewinnt jeder Teilnehmer ein 3-Monats-OXMOX-Abo.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Klaus Schulz Verlags GmbH sowie deren Angehörigen ist die Teilnahme am Gewinnspiel nicht gestattet.

Alle möglichen Gewinne gibt’s in der “Lifestyle & Gewinne”-Rubrik zu sehen! U.a. ein Macbook, einen Kaffeevollautomaten, Kino- und Musical-Tickets, Silvester-Karten u.v.m.

Jahrespoll 2017 Falls Du ein Mensch bist, lasse dieses Feld leer. beliebteste/r Hamburger Band/Interpret: beliebteste/r deutsche Band/Interpret: Beliebteste Band international: beliebtester Newcomer: beste Live-Location: CD des Jahres: Game des Jahres: Film des Jahres: Schauspieler/in des Jahres: Beliebtestes Kino: Beliebtester Club: Bestes Konzert: Beliebteste Kneipe/Café: Beliebtestes Restaurant: Beliebtester Radiosender: Beliebteste TV-Sendung: Buch des Jahres: Bestes Theater: Beliebtestes Freizeitcenter: Highlight des Jahres: Aufreger des Jahres: Gewinnspielteilnahme: Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Nein. Deine Daten. Vorname * Nachname * Telefonnummer * E-Mail Adresse * Dein Wunschgewinn Einwilligungserklärung Datenschutz * Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage genutzt. Senden

Hamburgs StadtMagazin OXMOX ist seit mehr als 40 Jahren fester Bestandteil der Hamburger Medien-Landschaft und legendärer Trendsetter.

OXMOX bietet seiner Leserschaft ein umfangreiches Service-Angebot an Hamburg-Informationen (all area). Neben vielfältigen Freizeitanregungen, wie dem täglichen größten Veranstaltungs-Kalender (mehr als 5.000 Termine), Kleinanzeigenteil (mit bis zu 500 Fließtextanzeigen), den Konzert-, Theater-, Kino- und CD-Tipps, werden aktuelle Nachrichten aus Kunst, Kultur und Umwelt ebenso wie kritische Reportagen und Interviews veröffentlicht.

OXMOX bietet seinen Lesern ein hohes Maß an Hilfestellung zur Orientierung im Freizeitmarkt.

Hamburgs StadtMagazin OXMOX erscheint monatlich im Kulturgroßraum Hamburg – Norddeutschland – und wird Dank einzigartiger Informations-, Service- und Terminvielfalt seit rund 4 Jahrzehnten von den Hamburgern gerne und viel gelesen.

Mehr Infos im neuen OXMOX und auf oxmoxhh.de

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]