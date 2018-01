OXMOX-Mitarbeiter-Poll 2017

7. Januar 2018

OLIVER KUBE

1. Ohrenfeindt

2. Doctor Love Power

3. Led Zeppelin

4. Fiete Arp

5. Logo, Markthalle, Fabrik

6. Märvel – „At the Sunshine Factory“

8. „Manchester by the Sea“, „Dunkirk“, “Baby Driver”, “Die Vierhändige”, “The Killing of a Sacred Deer”

9. Frida-Lovisa Hamann und Friederike Becht

10. Abaton, Holi, Passage, Savoy, Cinemaxx Dammtor

11. HSV

12. Marillion – Gr. Freiheit 36

15. KCRW, BanditRock

16. Sportschau, Match of the Day

20. HSV

21. HSV

LISA-MARIE SCHÜRMANN

1. Olli Schulz 2. Von Wegen Lisbeth

3. Tycho

4. Drangsal

5. Uebel & Gefährlich

6. Egotronic – „Keine Argumente“

10. Passage

11. Turtur

12. Neue Welten auf der MS Stubnitz

13. Karoecke

14. Jim Burrito’s

16. Neo Magazin Royale

20. Der Festivalsommer

21. Die Bundestagswahl bzw. das Ergebnis



GNIECHEL

1. Die Tüdelband

2. Stoppok

3. Vulfpeck

4. Marti Fischer

5. Kann man sich überall schön machen

6. Steph – Unendlich

7. Game of Thrones

8. Star Wars 8

9. Cameron Monaghan

10. Meine neue Leinwand im Wohnzimmer

11. Ist und bleibt der Disney-Club

12. Die Live-Konzerte in der OnStage Braunschweig

13. Weiß nicht, wie es heißt, ist aber in Tecklenburg

14. Froindlichst

15. Radio Bob

16. Leider Lustig

17. Ist zwar älter, aber: Plötzlich Shakespeare

18. Zu Viele

19. War 2017 definitiv das Rastiland, fragt mal meine Nichte 😉

20. War für mich die Mitwirkung in „Leider Lustig” und dass ich die Rolle des Bürgermeisters im Bibi Blocksberg Musical bekam, welche ich allerdings 2018 spielen werde.

21. Trump

AC

1. Selig

2. Beatsteaks

3. 5 Finger Death Punch

4. The Amazons

5. Knust

6. 5 Finger Death Punch (egal welche)

7. Clash Royale

8. Valerian

9. Homer Simpson

10. Zuhause

11. Scooterworld (Werkstatt nach 18 Uhr)

12. 5 Finger Death Punch – Barclaycard Arena

13. Näscherei Uhlenhorst

14. Zimmer Uhlenhorst

15. … na rate mal!

16. Schwiegertochter gesucht

17. Mein Tagebuch

18. Meine 14-jährige Tochter

19. Alsterradio Minigolf Freitag ab 16 Uhr

20. Urlaub auf Ibiza Oktober mit 24 Grad

21. Jamaika-Groko-Scheiss-Wählerverarsche