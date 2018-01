OXMOX-Mitarbeiter-Poll 2017

5. Januar 2018

Wer hat gerockt, was hat geschockt? OXMOX hat das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Mit dem Ergebnis: Vieles war gut, manches war schle­cht. Aber: Es hätte schlimmer kommen können!

1. Beliebteste Hamburger Band/Interpret

2. Beliebteste deutsche Band/Interpret

3. Beliebteste Band/Interpret international

4. Beliebtester Newcomer

5. Beste Live-Location

6. CD des Jahres

7. Game des Jahres

8. Film des Jahres

9. Schauspieler des Jahres

10. Beliebtestes Kino

11. Coolster Club

12. Bestes Konzert/Party

13. Gemütlichstes Café

14. Leckerstes Restaurant

15. Beliebtester Radiosender

16. Unterhaltsamste TV-Sendung

17. Buch des Jahres

18. Bestes Theater

19. Beliebtestes Freizeitcenter

20. Highlight des Jahres

21. Aufreger des Jahres

1. Puh – ich kenne mich ehrlich gesagt in der Hamburger Musikszene ziemlich schlecht aus. Aber da ich quasi mit den Jungs groß geworden bin und auf der einen oder anderen gemeinsamen Party in Jugendtagen war, würde ich mal sagen „Fettes Brot”

2. Ich habe gerade mal meine Spotify Playlist durchgeschaut und nahezu kaum deutsche Musik gefunden. Ganz cool fand ich dieses Jahr allerdings Roosevelt

3. Momentan ganz klar Mayer Hawthorne

4. Kann ich leider nicht wirklich sagen

5. Mojo Club – Das Mayer Hawthorne Konzert im letzten November war sensationell entspannt und groovy

6. Mayer Hawthorne „Man about town“. Zwar schon vom letzten Jahr, aber lief aufgrund des grandiosen Konzerts bei mir rauf und runter

7. Bin leider kompletter Nicht Nerd was Computer Games anbelangt. Das letzte Game habe ich 2003 auf der Playstation gespielt – James Bond. Herausragend : )

8. War La La Land dieses oder schon letztes Jahr? Ist zumindest der letzte Film, der mir in Erinnerung ist und der mir Spaß gemacht hat.

9. Emma Stone

10. Das Holi Kino – nettes Neighborhood Cinema

11. Ich merke ich werde alt – war wirklich lange nicht mehr Clubben in Hamburg

12. siehe weiter oben – das Mayer Hawthorne Konzert war eine coole Party

13. ganz klar BalzundBalz im Lehmweg. Top Location, die Balzis sind der Hammer und das Team sowieso

14. immer wieder gerne das Gallo Nero – einfach leckeres italienisches Essen

15. 917 xfm

16. Habe seit 3 Jahren keinen TV mehr und vermisse es nicht eine Sekunde

17. Ohne Frage „Schnell und effizient laufen“ – ein must read 🙂

18. Obwohl mein Bruder Bühnenregisseur und Schauspieler ist war ich ewig nicht mehr im Theater. Zu seiner aktiven Schauspielzeit war es das Thalia und das Schmitt´s Tivoli

19. Aufgrund der Kindheitserinnerungen der Hansapark

20. Ohne wenn und aber die Geburt unseres Sohnes

21. Leider in schöner Regelmäßigkeit immer wieder und immer noch Donald Trump. Und die Art und Weise wie die Jamaica Sondierungen beendet wurden.

DELIA KOCH

1. Neonschwarz

2. Käptn Peng und die Tentakel von Delphi

3. Portugal. The Man

4. Her

5. Prinzenbar

6. Rogers – Augen auf

7. Halt mal kurz!

8. What Will People Say

9. Lily Collins

10. Metropolis

11. Moloch, Hafenklang

12. Peter Doherty (Große Freiheit 36), Klangstof (Prinzenbar)

13. Harbor Cake

14. Bobby’s Burger

15. Spotify Radio

16. Unbreakable Kimmy Schmidt

17. Marc-Uwe Kling’s „QualityLand”

18. Theater KONTRASTE

19. Park Fiction

20. Spontanurlaub an der polnischen Ostsee

21. Unehrlichkeit und Unzuverlässigkeit

ANDREAS ARNDT

1. Y‘Akoto

3. Seven

4. Anna-Lena Schnabel

5. Elbphilharmonie

9. Jennifer Lawrence

10. Magazin

11. H1 Club & Lounge

12. Pat Metheny – Laeiszhalle

13. Café Paris

14. Basil & Mars

15. NDR Info

16. NDR Talkshow / 3nach9

17. Joachim Meyerhoff: Die Zweisamkeit der Einzelgänger

18. Thalia

19. Alster / Elbe

20. Elbphilharmonie endlich fertig und wirklich toll

21. Immer noch und immer wieder Trump!

CLAUDIA VON BIHL

1. Paragon, Warpath

2. Verheerer

3. Nim Vind, Night Demon

4. Hello Black Hole

5. Hafenklang, Bambi Galore

6. Blood – „Then Comes Silence“

7. Indesign

8. The Party

9. Janis Zaurins

10. Abaton

11. KIR

12. Tau Cross – Hafenklang, Then Comes Silence – Hafenklang, Night Demon – Various

13. Meine Küche

14. Taverna Zorbas

15. Alsterradio

16. Taboo

18. Imperial Theater

19. Plattenkiste, Slam Records

20. Tom

21. Wenn man mich für dumm verkaufen möchte