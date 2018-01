OXMOX-Mitarbeiter-Poll 2017

3. Januar 2018

Wer hat gerockt, was hat geschockt? OXMOX hat das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Mit dem Ergebnis: Vieles war gut, manches war schle­cht. Aber: Es hätte schlimmer kommen können!

1. Beliebteste Hamburger Band/Interpret

2. Beliebteste deutsche Band/Interpret

3. Beliebteste Band/Interpret international

4. Beliebtester Newcomer

5. Beste Live-Location

6. CD des Jahres

7. Game des Jahres

8. Film des Jahres

9. Schauspieler des Jahres

10. Beliebtestes Kino

11. Coolster Club

12. Bestes Konzert/Party

13. Gemütlichstes Café

14. Leckerstes Restaurant

15. Beliebtester Radiosender

16. Unterhaltsamste TV-Sendung

17. Buch des Jahres

18. Bestes Theater

19. Beliebtestes Freizeitcenter

20. Highlight des Jahres

21. Aufreger des Jahres

LUCAS PIETRAPIANA

1. JACE

2. Milky Chance

3. King Gizzard and the Lizard Wizard

4. Rag ’n’ Bone Man

5. Hafenklang

6. Tyler, The Creator – Flower Boy

7. PES 2018

8. Long Strange Trip

10. Abaton

11. Uebel & Gefährlich

12. Christian Löffler & Mohna @ Uebel & Gefährlich

14. Badshah

15. Statt Radio: Beliebteste Podcasts: Duncan Trussell Family Hour, Joe Rogan Experience

18. Thalia

19. Die Fabrique im Gängeviertel

20. Indien-Reise

21. US-amerikanische Drogenpolitik und ihre Folgen (Opioidkrise, weltweit zweithöchste Gefangenenrate …)

JUSTINE STOCK

1. Helloween

2. Rammstein, Die Toten Hosen, Emil Bulls

3. Slipknot, Amorphis, Iron Maiden, Dave Grohl

5. Barclaycard Arena, Markthalle, Trabrennbahn

6. While She Sleeps – „You Are We“

7. Fifa 18

8. Star Wars: Episode 8

9. Florian David Fitz

10. UCI Mundsburg

11. Werder Bremen

12. Volbeat – Open Air am Volkspark, U2 – Olympiastadion Berlin, Die Toten Hosen – Barclaycard Arena

13. Café May

14. Taverna Ellas, Peter Pane

15. alsterradio, Radio Bob

16. Modern Family, Stranger Things

18. Dorie & Karma

19. Weserstadion

20. Rock im Park, Wacken Open Air, Urlaub auf Gran Canaria

ANNE-KRISTIN MATHISZIG

2. Dendemann, Mark Forster (musikalisch gar nicht meins, aber fand ihn sehr unterhaltsam)

3. Adele

4. Hab kürzlich R&B für mich entdeckt, zählt das auch?

7. How to Survive. Erst dieses Jahr entdeckt.

8. La La Land

9. Emilia Clarke

10. Filmhof Hoya

12. Black Stone Cherry … Oder war das 2016? (geben immer Vollgas!)

13. Kaffeediele in Balge

14. El Torito in Nienburg

15. DLF

16. BLACKish

17. Ken Follett – „A Column of Fire“

19. Ballorig in Sulingen

20. Frauen, die sich auch nach Jahren endlich stark machen.

21. Kindergarten im Bundestag