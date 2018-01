OXMOX-Mitarbeiter-Poll 2017

1. Januar 2018

Wer hat gerockt, was hat geschockt? OXMOX hat das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Mit dem Ergebnis: Vieles war gut, manches war schle­cht. Aber: Es hätte schlimmer kommen können!

1. Beliebteste Hamburger Band/Interpret

2. Beliebteste deutsche Band/Interpret

3. Beliebteste Band/Interpret international

4. Beliebtester Newcomer

5. Beste Live-Location

6. CD des Jahres

7. Game des Jahres

8. Film des Jahres

9. Schauspieler des Jahres

10. Beliebtestes Kino

11. Coolster Club

12. Bestes Konzert/Party

13. Gemütlichstes Café

14. Leckerstes Restaurant

15. Beliebtester Radiosender

16. Unterhaltsamste TV-Sendung

17. Buch des Jahres

18. Bestes Theater

19. Beliebtestes Freizeitcenter

20. Highlight des Jahres

21. Aufreger des Jahres

STEFANIE OHL

1. Neonschwarz, Fünf Sterne Deluxe, WellBad

2. Clueso, Dendemann, AnnenMayKantereit

3. Foo Fighters, The XX, Hole

4. Y`akoto, Anderson East, Fil Bo Riva

5. Open Air

6. Foo Fighters “Concrete and Gold”

7. Alles mit meinem Labrador Henry <3

8. Dokus

9. Wotan Wilke Möhring

10. Kleines Theater Schillerstrasse

11. TuS Dassendorf

12. Rolling Stones, HAMBURG-BANDCONTEST Finale

13. Elbkantinchen

14. Altamira

15. Radio Bob

16. Californication

17. KARL

18. Niederdeutsche Bühne

19. Cala en Turqueta

20. Besuch bei Tanja Askanis Grauwölfen & das OXMOX-Cover 09/17

ROXY SCHULZ

1. Udo Lindenberg

2. Beatsteaks

3. Rolling Stones

4. The Hydden

5. Große Freiheit 36

6. Bilderbuch – Magic Life

7. Sniper 3D

8. G20 – Der Gipfel

9. Ellen Pompeo für ihr “Sensitivity-Mob” shaming

10. UCI Mundsburg

11. H1, Ex-Sparr

12. Foo Fighters auf dem Lollapalooza

13. Mutterland

14. East Restaurant

15. Alsterradio

16. Queen of The South, Happy!,

17. The Gift Of Fear

18. Rocky Horror Show

19. Beachcenter Alter Teichweg

20. OXMOX Jubiläum

21. Glyphosat, Tierquäler, Kriege und Leute, die die Schnellspur blockieren

HEJDI KEBO

1. Jan Delay

2. Xavier Naidoo

3. Beyonce

5. Große Freiheit 36

10. UCI Wandsbek

13. Cafe & Bar Celona

14. Jim Block

15. Energy

19. MeridianSpa

20. Urlaub

21. UN Tribunal