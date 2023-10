BLIND GUARDIAN – ‘God Machine’ – Tour 2023 Große Freiheit 36

Am Freitag den 13.10.2023 gab es zum Wochenendauftakt ein ganz besonderes Paket in der Großen Freiheit 36. BLIND GUARDIAN haben im Zuge ihrer ‘God Machine’-Tour den Weg in unsere schöne Hansestadt gefunden. Als Support hatten sie die Band DAWN OF EXTINCTION dabei. Die Melodic Deathmetal Band, die auch Thrash und Metalcore Einflüsse in ihre Songs einfließen lassen, wurde von den Brüdern Cristian und Daniel Juárez 2014 gegründet und in ihrer Heimat Spanien mehrfach für das beste Debüt Metalalbum nominiert. Inzwischen blicken die Jungs auf gemeinsame Konzerte mit Größen wie CRISIX oder ANKOR zurück. Nun also waren sie auf ihrem ersten Gig als Support Act für BLIND GUARDIAN in der Großen Freiheit zu Gast und haben die Fans sofort für sich vereinnahmt. Tatsächlich schaffen sie es sogar den ersten Moshpit des Abends zu generieren. Metalherz, was willst Du mehr? Merkt Euch die Jungs, von uns eine klare Empfehlung.

Wie sehr BLIND GUARDIAN von den Hanseaten geliebt wird, merkt man von Anfang an, denn es schallen während des Konzerts immer wieder „Guardian“ Rufe durch den Saal. Hansi und die Band genießen die Stimmung und freuen sich endlich wieder in der Großen Freiheit zu spielen. Er betonte extra, wie sehr sie sich freuen, wieder zurück zu sein in dieser Location. Das da was dran ist, merkte man auch am Spiel und agieren der einzelnen Bandmitglieder auf der Bühne. Man sah jedem einzelnen an, das man mit wieviel Spielfreude und Lust sie hier am Werke waren. Neben den Songs des aktuellen Albums wie ‘Blood Of The Elves’, ‘Violent Shadows’ oder ‘Secret Of The American Gods’ dürfen auch Klassiker im Set der Krefelder nicht fehlen und so geben sie dem Publikum natürlich auch deren Lieblingssongs wie ‘Lord Of The Rings’, ‘The Bard´s Song’, ‘Valhalla’ oder „Mirror Mirror“. Passenderweise benannte Hansi während des Konzertes Gitarrist Marcus auch in ‘The Witcher’ um, ein Name, der dem Gitarrenhexer einfach gut zu Gesicht steht. Die Stimmung war von Anfang bis Ende großartig und auf höchstem Niveau, das Publikum sichtlich dankbar dafür, dass BLIND GUARDIAN dieses Wochenende verschönert haben.

