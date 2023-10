Mr.HURLEY & DIE PULVERAFFEN – Leuchtturm Tour 2023

Nach zwei Jahren der Irrfahrt, seit sie einem nassen SEEMANNSGRAB nur knapp entronnen sind, fahren MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN wieder in den Hafen ein. Ihr neues Album ‘Leuchtturm’ überstrahlt einfach alles. Zum dritten Mal in Folge erklimmt die neue Langrille der rockigen Folkpiraten die Top 3 der deutschen Charts. Natürlich wird sowas auch auf einer neuen Tour der Pulveraffen von den Fans frenetisch gefeiert .

Die neuen Songs drehen sich natürlich wieder um Piraten, Riesenkraken, Meerjungfrauen und um liebliche, in Holzfässern gelagerten Köstlichkeiten, die jeden Freibeuter erst so richtig vom Kurs abbring…. äh … auf Kurs bringen. MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN beschreiben uns die eigene Sicht der Freibeuterei, in bunten Farben und mit einer ordentlichen Portion Humor sowie einem gehörigen “HARRRRR, Ay Käptn.” in alle Mikros geschnurrt. Wer kann dem schon widerstehen?

Die Tour hat bereits begonnen und die Piraten aus dem karibischen Osnabrück haben die ersten Termine erfolgreich absolviert und machen nun allerdings gerade eine Pause, bevor es am 26.10.23 in der Bochumer Zeche weiter geht. Für Hamburg wurde bereits ein Zusatzkonzert eingeplant, dieser ist auf den offiziellen Tourplakaten nicht immer zu finden. So bespielt die Band die Markthalle am 1.12. UND am 2.12. wobei für beide Veranstaltungen derzeit keine Tickets mehr zu bekommen sind !!! Selbiges gilt im übrigen auch für die Termine in Bochum, Bremen und Köln !!

Wer also noch dieses Jahr die Pulveraffen und ihren Mr. Hurley live erleben will, muss sich wohl auf die anderen Spielstätten konzentrieren. Tickets für diese, noch verfügbaren Konzerte, bekommt ihr auf jeden Fall auf der Homepage der Band ( HIER) und bei EVENTIM . Wir sehen uns an Bord.

Anbei haben wir natürlich noch einen kleinen Leckerbissen als ‘Beifang‘.

Tourdaten:

26.10.2023 Bochum, Zeche

27.10.2023 Bremen, Schlachthof

28.10.2023 Hannover, Capitol

10.11.2023 Frankfurt a.M., Batschkapp

11.11.2023 München, Backstage

17.11.2023 Bielefeld, Ringlokschuppen

18.11.2023 Köln, Essigfabrik

24.11.2023 Lindau, Club Vaudeville

25.11.2023 Wien, Szene

01.12.2023 Hamburg, Markthalle

02.12.2023 Hamburg, Markthalle