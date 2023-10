Review: Universum 25 – Im Universum 25 glüht man mit Mandel Kokain Schnaps vor

Am Tag der deutschen Einheit zog es das Team des Roxx ins immer heiße Grünspan zum Konzert der neuen Supergruppe UNIVERSUM 25. Jeden der Künstler kennt man aus anderen Gesangstruppen und hier haben sie sich neuformiert um abseits ihrer eigenen Gruppen andere Musik zu erschaffen. Mit an Bord sollten MANNTRA sein, doch unser allseits gefürchteter Virus, das böse C, hatte einen anderen Plan und so lag eines der Mitglieder der Band mit dem Virus im Krankenhaus. An dieser Stelle wünschen wir vom ROXX eine schnelle Genesung.

UNIVERSUM 25 haben dennoch schnell für Ersatz gesorgt und dem Publikum des Grünspans etwas ganz Besonderes aus Berlin mitgebracht. Das Banner kündigte im Vorfeld MANDEL KOKAIN SCHNAPS an. Wer sich jetzt fragt, was das für eine Band ist, der steht nicht allein da, denn auch wir haben uns gefragt, was das sein soll. Allerdings hat sich die Skepsis schnell gelegt, denn diese Band rockt einfach. Mal hart, mal zart, mal zerbrechlich und mal mit Druck nach vorn spielen sie, als gäbe es kein Morgen mehr. MKS haben 2 Tage vorher erfahren, dass sie UNIVERSUM 25 an 3 der Tour Tage supporten dürfen, dieses merkt man nicht, denn sie erwärmen die Herzen der Fans in Windeseile. Man kann sich in Texte und Melodien hineinfühlen und möchte gerade bei so Songs wie „Mama“ einfach mal die liebe Wenke, sie ist die Sängerin, in den Arm nehmen. Sie singt einen Song mitten im Publikum und die Band ist sich auch nicht zu fein für Ugly Dance auf der Bühne und im Publikum. Rund um wissen MANDEL KOKAIN SCHNAPS sehr zu unterhalten. Außerdem bleibt dieser Bandname definitiv hängen. Hier wird man noch so einiges hören! Leider findet der Auftritt ein zu schnelles Ende, denn auch UNIVERSUM 25 wollen endlich die Bühne des Grünspans zum Beben bringen.

Michael Rhein (In Extremo), Pat Prziwara (Fiddler’s Green), Rupert Keplinger (Eisbrecher), Gunnar Schroeder (Dritte Wahl) und Alex Schwers (Slime) sind UNIVERDUM 25 und heute beim 3 Konzert der ersten eigenen Tournee hier im Grünspan auf der Bühne. Gut angeheizt von MKS, legen uns UNIVERSUM 25 nun ihre Welt zu Füssen. Das All Star – Projekt hat mit kritischen und tief gehenden Texten auf sich aufmerksam gemacht, ein Punkt, den man auch bei den Hauptbands der Mitglieder stellenweise wiederfinden kann. Mit ‘Genug’, ‘Die neue Zeit’ und ‘Irgendwann’ legen die 5 los. Mit lediglich einem bisher veröffentlichten Album ist natürlich nicht viel Material für ein reguläres Konzert von 90 min vorhanden, so das man auch auf Coverversionen zurück greift. So sind unter anderem ‘Ebbe & Flut’, ‘Ozean’ oder ‘Runde um Runde’, oder auch ‘Manchmal frag ich mich’ von Michaels Ex Band Nr. 13, die ebenfalls wie die Folgebands Michaels in der DDR mit Spiel- und Auftrittsverboten belegt war.). Weiter geht der Ritt mit ‘Der Traum ist aus’, ‘Nur wegen dir’ und als letztes noch ‘Der Morgen danach’. Für eine so junge Band konnte der Auftritt schon so einiges bieten, was aber auch mit der Erfahrenheit der jeweiligen Bandmitglieder begründen ist. Nach diesem Ritt mit MKS und UNIVERSUM 25 an diesem Tag der deutschen Einheit wird das Publikum nun in die Nacht entlassen.

Die Bildergalerie findet ihr HIER