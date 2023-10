Mono Inc. – Ravenblack Tourende in Lübeck

Am Samstag, den 30.09.23 kam es zu einem fulminanten Ende der Ravenblack Tour. Diese bestand aus einem Part im Frühjahr, bei dem als Support SANZ und STORMSEEKER dabei sein durften und einem Part im Herbst dieses Jahres bei dem FLORIAN GREY die Hallen anheizen durften, so auch an diesem Samstag in der Kulturwerft Gollan in Lübeck. FLORIAN GREY haben vor einigen Wochen gerade ihren neuen Longplayer mit dem Namen „Destroying Kingdom“ auf den Markt gebracht. Von diesem gab es an diesem Abend so einiges zu hören.

Um Punkt 8 standen FLORIAN GREY auf der Bühne der Kulturwerft und sorgten dafür, dass das Publikum so langsam den Saal betritt. Man muss dazu sagen, dass die Bamd eine großartige Bühnenpräsenz haben und zudem mit Stimme und Spiel die Massen begeistern können. Sänger FLORIAN GREY selbst hat eine wahnsinnige Range in seiner Stimme. Diese kommt nicht nur auf der neuen Scheibe zur Geltung, auch die älteren Sachen können sich hören lassen. Man hat das Gefühl, dass die Band jeden einzelnen im Raum anspricht und mit auf eine Reise nimmt. Wer sich auf diese Reise einlassen kann, der hat auch an diesem Abend sichtlich Spaß. Mit „The Great Nowhere“, „Starless Skies“ oder „Our Thirsty Hearts“ hat FLORIAN GREY die Halle ausnahmslos im Griff. An diesem Abend dürfen sich die Gäste auf insgesamt 11 Songs freuen. Bei den Fans von MONO INC. finden sie damit Gehör und werden gefeiert. Etwas besseres kann man sich auf so einem letzten Konzert einer Tour nicht wünschen. Wir vom Roxx freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Die Umbaupause gestaltet sich auf Grund der großartigen Organisation recht kurz und so durften MONO INC. gleich voll loslegen. Mit „At The End Of The Rainbow“, „Louder Than Hell“ und „Vagabounds Life“ hatte Martin Engler die gesamte Halle im Griff. Jeder Ton sitzt, das Publikum singt jede Note mit und genießt noch einmal die Livedarbietung zu diesem absolut großartigem Nummer 1 Album. Es ist fantastisch, wie grandios alles in Szene gesetzt wird, wie viel Spaß Band und Fans an diesem Abend haben. Es gibt ein buntes Portfolio an Songs, darunter mischen MONO INC. auch Cover Songs von „Mein Gott Walter“, „The Passenger“ und einem Gänsehautmoment, der absolut jeden in der Halle mitgenommen hat, „Hallelujah“. Martin hat eine wundervolle Version dieses Hits geschaffen. Dieser Abend weiß auch mit Klassikern zu überzeugen und so dürfen auch Lieder wie „Welcome To Hell“ und „Where The Raven Flies“ nicht fehlen. Mit dieser Tour hat die Band sowohl das Publikum in den Hallen als auch die Festivalgänger im Sommer überzeugt. Nun wird es Zeit in die Winterpause zu gehen und mit einem Livealbum, dass am 24.11.2023 erscheint, die Zeit bis zur nächsten Tour und dem nächsten regulärem Album zu überbrücken. Jeder, der auf der Tour dabei war, wird auch dieses Livealbum lieben. Wir werden auch auf und von der nächsten Tour berichten, denn MONO INC. sind immer eine Reise wert.

Bilder: Marcus Beelitz und Nola