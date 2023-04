ROCK IN RAUTHEIM 2023

Am Freitag, 5.5.2023, startet das Rock in Rautheim (RIR) 2023 , das man ohne Zweifel als Deutschlands größtes Inklusions Rock- und Metal Festival bezeichnen darf. Und da wir vom ROXX uns vorgenommen und auf die Fahne geschrieben haben, auf diesen Bereich des ‘Miteinander und Füreinander’ auch in unseren Konzert -, Festival- und Location Reviews in Zukunft ein besonderes Augenmerk zu legen, möchten wir Euch hier an dieser Stelle das RIR einmal ganz besonders ans Herz legen.

2018 entschied man sich, aus einer Idee ein Festival zu generieren. Und das erlangte bereits zu Beginn schon eine hohe Aufmerksamkeit. Der Ideengeber dahinter ist die Lebenshilfe Braunschweig, unter deren Regie nicht nur das ganze Umfeld des Festivals gestaltet und vorangetrieben wird, sondern vor allem Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag begleitet und gefördert werden. Das Ziel ist klar und unterstützenswert: Ein gemeinsames Leben mit diesen Menschen gestalten. Auf Augenhöhe nebeneinander und ganz besonders – und vorrangig – Miteinander.

Gefördert wird das ganze Projekt durch die Aktion Mensch. Regionale Partner unterstützen dieses Event wo sie nur können, ehrenamtliche Helfer packen an allen Ecken an, um das 2 Tage Festival zu einem ganz besonderen Erlebnis für alle werden zu lassen. Und wo Inklusion groß geschrieben wird, da ist auch einiges Inklusiv. So entsteht das Merchandising in der eigenen Werkstatt der Lebenshilfe und Eintrittskarten, Plakate und Flyer werden in der eigenen Druckerei hergestellt. Und auch der Verkauf von Getränken und Speisen wird genauso Hand in Hand betrieben, wie der Auf- und Abbau der Stände und Bühne. Das Line Up für dieses Jahr liest sich übrigens auch mehr als großartig: So werden am Freitag, den 5.5. ab 16:30 die Bands HEADSHOT, ENEMY INSIDE, IRON SAVIOR und GRAVE DIGGER die Bühne rocken. Am nächsten Tag, also Samstag, den 6.5. werden dann ab 16 Uhr COSMIC PRESENTS, WARWOLF, CRYSTAL VIPER (ersetzen die ursprünglich angekündigten HELLRYDER ) MYSTIC PROPHECY und ORDAN OGAN für reichlich Stimmung und eine rockende und headbangende Fangemeinde und Zuschauer sorgen.

Wer also am ersten Mai Wochenende noch nichts vor hat, den Weg nach Braunschweig nicht scheut und solche tollen, unterstützenswerten Ideen supporten will, hat jetzt noch die Chance; im Vorverkauf Tickets zu erwerben. Es gibt sowohl Tagestickets ab ca. 27€ und Wochenend- Spar Tickets ab 49€. Wir haben Euer Interesse geweckt? Dann geht es hier zum Ticketshop.