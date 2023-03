HOW WE END – Neue Crossover-Metal-Band mit bekannten Gesichtern

Vor einigen Wochen flimmerte plötzlich eine Empfehlung durch Instagram: HOW WE END – bis dato sehr geheimnisvoll – lüftet die Band täglich mit kurzen Reels immer mehr Geheimnisse rund um ihre Mitglieder. Und die Formation kann sich mehr als sehen lassen: Am Mikro werden Diva Satanica (ex-NERVOSA) und Jake E (CYHRA, ex-AMARANTHE) stehen. Die Gitarren übernehmen Jen Majura (ex-EVANESCENCE) und Tom Naumann (PRIMAL FEAR). Komplettiert wird die sechsköpfige Band von Mitch Kunz am Bass/Keyboard sowie Adde Larsson an den Drums – kurzum, uns erwartet eine europäische Band mit Mitgliedern aus der Schweiz, Deutschland, Schweden und Spanien mit geballter Bühnenerfahrung.

Allein die Formation lässt uns freudig auf Großes warten, wird doch an diesem Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr auf youtube das erste Video der Band mit ihrem Song „My Fighting Heart“ uraufgeführt.

Doch was erwartet uns bei solch einer Vielfalt an Musikern? Erste Eindrücke erhalten wir auf Instagram in einem Teaser, der schnell und powergeladen daher kommt. Es klingt modern, gleichzeitig aber mit klassischen, harten Metal-Elementen abgemischt. Die Band selbst bezeichnet ihre Musik als „Crossover Metal“, was der Teaser auch deutlich macht. Es wird neben den klassischen Growls auch cleanen Gesang geben, gemischt mit elektronischen Elementen und harten Gitarrenriffs.

Ihre Live-Premiere gibt die Band dann auf dem ROCKHARZ OPEN AIR im Juli.

Foto: Dirk Behlau