METAL HAMMER PARADISE 2023 – Erste Ankündigungswelle des Line Up

Mittlerweile kein Geheimtipp mehr ist das METAL HAMMER PARADISE, das jährlich im November im Ferienpark am Weißenhäuser Strand stattfindet.

Das Indoor-Festival findet in diesem Jahr am Freitag 17. November und Samstag 18. November statt. Auch in 2023 kann sich das bisher bestätigte Line Up mehr als sehen lassen: Neben KREATOR und EPICA wurden bisher unter anderem auch AMORPHIS, KNORKATOR, AVATAR, SOLSTAFIR, DESTRUCTION, DEATH ANGEL, RAGE, DOG EAT DOG und einige mehr vom Veranstalter FKP Scorpio bestätigt.

Auch das Rahmenprogramm wird wieder vielseitig gestaltet sein mit Gitarrenworkshops, Autogrammstunden, einer Shoppingmeile und vielem mehr!

Aktuell sind leider keine Festivaltickets mehr verfügbar, es gibt aber die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen: eventim.de

Lasst uns also wieder den Ostseestrand rocken. Und bleibt gespannt, die bisher angekündigten Bands waren nur die Vorhut. Da kommt noch mehr auf euch zu.