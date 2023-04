MONO INC. – Ravenblack Tour 2023

Die Raben sind los! Die Hamburger von MONO INC. starten ihre neue Tour. Los geht es jetzt im März in Mexico, bevor dann die Termine Ende April hier in deutschen Landen angegangen werden. auf dem Plan der Tour stehen bis jetzt über den Sommer verteilt nicht nur Konzerte, sondern auch diverse Festivalauftritte. Mit dem Album ‘Ravenblack’ konnten sich MONO INC. die Nummer Eins der deutschen Charts sichern. Mittlerweile greifen die Band auf fast 20 Jahre Bühnenerfahrung zurück, da kann man sich sicher sein, das jedes der Konzerte ein einzigartiges Spektakel für Jung und Alt wird. In Hamburg kann man MONO INC. am 30.04.2023 in der Sporthalle bewundern. Die Tickets können bei EVENTIM ab einem Preis von ca. 53 Euro geordert werden. Zudem wird es am 06.04.2023 ein neues Live Video zu sehen geben. Hier kann man sich schon mal einen schönen Eindruck verschaffen. Lasst uns alle gemeinsam 20 Jahre MONO INC. feiern.

In diesen Städten werdet ihr den Raben begegnen können:

28.04.2023 Köln – Carlswerk 6:00 pm, Köln, Carlswerk

29.04.2023 Oberhausen – Turbinenhalle 6:00 pm, Oberhausen, Turbinenhalle

30.04.2023 Hamburg – Sporthalle 6:00 pm, Hamburg, Sporthalle

05.05.2023 Berlin – Columbiahalle 6:00 pm, Berlin, Columbiahalle

06.05.2023 Leipzig – Haus Auensee 6:00 pm, Leipzig, Haus Auensee

12.05.2023 München – Zenith 6:00 pm, München, Zenith

13.05.2023 Dresden – Alter Schlachthof 6:00 pm, Dresden, Alter Schlachthof

19.05.2023 Frankfurt – Jahrhunderthalle 6:00 pm, Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

20.05.2023 Hannover – Swiss Life Hall 6:00 pm, Hannover, Swiss Life Hall

26.05.2023 Fürth – Stadthalle 6:00 pm, Fürth, Stadthalle

27.05.2023 Stuttgart – Porsche Arena 6:00 pm, Stuttgart, Porsche Arena

28.05.2023 Bielefeld – Ringlokschuppen 6:00 pm, Bielefeld, Ringlokschuppen

23.06.2023 Summerside Festival 6:00 pm, Grenchen, Flughafen Grenchen

05.07.2023 Rockharz Festival 2023 Ballenstedt, Flugplatz

14.07.2023 Kulturzelt / Deggendorfer Donaufest 2023 8:00 pm, Degendorf, Donaufest

15.07.2023 Marburger Sommernächte 2023 8:00 pm, Marburg, Schlossparkbühne Marburg

16.07.2023 SUMMER BREEZE 2023 3:00 pm, Dinkelsbühl, SUMMER BREEZE 2023

26.08.2023 Chemnitz – Wasserschloss Klaffenbach 5:30 pm, Chemnitz, Wasserschloss Klaffenbach

08.09.2023 Saarbrücken – Garage 7:00 pm, Saarbrücke, Garage

09.09.2023 Pratteln [CH] – Z7 7:00 pm, Pratteln [CH], Z7

10.09.2023 Heidelberg – Halle02 6:00 pm, Heidelberg, Halle02

16.09.2023 Bremen – Schlachthof 7:00 pm, Bremen, Kulturzentrum Schlachthof

22.09.2023 Potsdam – Waschhaus Arena 7:00 pm, Potsdam, Waschhaus Arena

23.09.2023 PL – Warschau – Progresja 7:00 pm, Warschau – PL, Progresja

24.09.2023 Görlitz – L2 Club 7:00 pm, Görlitz, L2 Club

30.09.2023 Lübeck – Kulturwerft Gollan 6:30 pm, Lübeck, Kulturwerft Gollan