HÄMATOM Liebe & Hass Tour 2023

Zusammen mit ihren tschechischen Freunden von DYMYTRY gehen HÄMATOM auf die ‘Liebe und Hass’– Tour 2023. Mit DYMYTRY verbindet die Franken eine langjährige Freundschaft, die vor Kurzem auch wieder entsprechendes Liedgut hervor brachte, denn diese beiden Bands harmonieren auch musikalisch sehr gut, was sie zuletzt am 31.03.3023 mit dem Song „Pin me down“ beweisen konnten. HÄMATOM werden uns auf dieser Tour ihre letzten beiden Alben kredenzen, denn neben dem Ende 2021 veröffentlichtem Album ‘Die Liebe ist Tot’, erschien Ende 2022 dann ‘Lang lebe der Hass’. Eine Tour letztes Jahr wurde leider durch eine Erkrankung von NORD verhindert. ABER: so haben wir diesen Frühling die geballte Ladung Deutschrock gepaart mit dem Heavy Metal der Tschechen vor uns. Die Tour könnt ihr in folgenden Städten sehen:

14.04.2023 Berlin – Columbiahalle

15.04.2023 Hamburg – Sporthalle

21.04.2023 Oberhausen – Turbinenhalle

22.04.2023 CH Pratteln – Z7

28.04.2023 Geiselwind – Eventhalle Geiselwind

29.04.2023 Leipzig – Haus Auenseee

04.05.2023 AT Vienna – Simm City

05.05.2023 Memmingen – Kaminwerk (ausverkauft)

06.05.2023 Dresden – Alter Schlachthof

12.05.2023 Rostock – Moya

19.05.2023 Saarbrücken – Garage (ohne Dymytry)

20.05.2023 München – Tonhalle

26.05.2023 Stuttgart – LKA Longhorn

27.05.2023 Frankfurt – Batschkapp

Für Hamburg merkt euch den 15.04.2023 vor, denn da wird die SPORTHALLE Hamburg unsicher gemacht. Tickets gibt es wie immer bei EVENTIM ab einem Preis von ca 47 Euro.