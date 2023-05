SANZ – „We Are Lost“

SANZ war laut dem Sänger Sandro nie als Bühnenprojekt geplant, doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Nachdem am 21.04.23 das Album „We Are Lost“ auf dem Musikmarkt erschien, sind SANZ nun auf Tour mit MONO INC. und STORM SEEKER. Live haben die Songs schon mal fasziniert und so habe ich mich mit dem Album eingehender beschäftigt.

Dieses Album ist eine Reise durch die eigene Gefühlswelt, ein auf und ab, wie das Leben selbst. Auf der einen Seite steht die schwere aber warme und mitunter emotionsgeladene Stimme, gepaart mit harten Riffs der Gitarre und soften Synthpop Rhythmen und auf der anderen Seite, so schürt es auch Hoffnung auf neues. Dieses Album ist wie eine Wiedergeburt, wie ein Ausbruch aus altem Trott und ein Aufbruch zu neuen Ufern. Die Mischung aus ruhigen Balladen und kraftvollen Songs erfüllt einfach alles, was ein gutes Album ausmachen sollte. Sandros Stimme ist wundervoll wandelbar, von hart bis zart, mal haucht er den Text ins Mikrofon und mal prügelt er in harten Screams drauf los. Dazu immer passend Gitarre, Bass, Schlagzeug und manchmal auch Piano. Die Musik ist so wandelbar, wie die eigene Gefühlswelt, je nach Laune ist sie anders, das fasziniert sehr. Es leitet einen durch eigene Abgründe, gibt gleichzeitig Zuversicht, dass neue Dinge kommen, die besser werden. Selten habe ich ein Album so intensiv gehört wie dieses. An manchen Stellen erinnert die Musik an den Synthpop der 80er Jahre und gleichzeitig aber an grandiosen Stadionrock dieser Zeit. Diese Musik ist absolut für die Arenen dieser Welt gemacht und gehört einfach auf deren Bühnen. Hier wird hoffentlich noch sehr großes folgen. „We Are Lost“ lässt mich einfach sprachlos stehen. Man geht mit jedem Song eine emotionale Beziehung ein, die dazu führt, sich selbst und die Welt um einen herum hinterfragen zu wollen.

Fazit: Freunde des Darkrock ala THE 69 EYES und Synthpop ala DEPECHE MODE werden dieses Album vom ersten bis zum letzten Ton lieben.

Punkte: 10/10

Tracklist:

Let Us Die Suck your Love Follow Me Break me down Close My Heart Is In Your Hands Fall Again We Are Lost Fail The End