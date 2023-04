Es ist soweit. Das WALHALLA – FESTIVAL DER HELDEN geht in die 3 Runde. Ende des Jahres -genauer gesagt am 16.12.2023 – wird in Neumünster die Holstenhalle wieder mit Rock und Metal aus diversen Bereichen beschallt. Der Einlass wird schon mit 14 Uhr angegeben, starten wird es dann gegen 15 Uhr mit der ersten Band. Die Kritik vieler Besucher am teilweise leider suboptimalen Sound des letzen Jahres, wird sich sehr zu Herzen genommen, wie die Macher versprechen. Der Ticketvorverkauf für dieses 1-Tages Indoor Festival wurde inzwischen gestartet und die ersten Bands sind intern schon eingetütet und werden wohl im Laufe der nächsten Zeit auch öffentlich bekannt gegeben. Wer sich nicht zu schade ist im Winter auf einem Festival zu campen hat auch dieses Jahr wieder die Gelegenheit dazu, denn neben den Festivaltickets gibt es auch wieder die Campingtickets für Camper oder Zeltschläfer, die 2022 gut nachgefragt waren. Behaltet also unsere News im Auge, unser Rockasmurf wird Euch auf dem laufenden halten.

Ticketpreise:

76.80 € pro Person fürs Festival

17.50 € pro Fahrzeug zusätzlich, wenn ihr auch campen wollt.