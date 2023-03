TENACIOUS D – Spicy Meatball Tour 2023

JACK BLACK und KYLE GASS – zwei Namen, die bei vielen Rock- und Metalfans, die nicht allzu festgefahren sind, für leichtes bis mittelschweres Herzklopfen sorgen, besonders wenn die beiden Dudes gemeinsam auf Tour gehen. Und das tun sie auch dieses Jahr wieder: TENACIOUS D werden auf ihrer ‘Spicy Meatball Tour 2023’ quer durch die USA und Europa auch 3 mal in Deutschland Halt machen. Am 6.Juni werden sie die Sporthalle in Hamburg beehren und einen Tag später, am 7.6. , die Zitadelle in Berlin. Hinzu kommen dann noch ihre heiß erwarteten Performances bei ROCK AM RING und ROCK IM PARK.

Das Grammy ausgezeichnete Duo ( für das DIO Cover “The Last in Line”) das selbst den satanisch guten DAVE GROHL in die Hölle zurück gejammt hat, bewies zuletzt seine musikalischen Qualitäten mit ihren zum Medley zusammengefassten Neueinspielungen einiger Stücke der Rock-Oper “Tommy” von THE WHO.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und wer ihren Überhit “Tribute” und JACK BLACKS Saxaboom Auftritte kennt, weiß, was live auf einen zukommen kann. Also ran an die Tickets, die ihr natürlich bei EVENTIM oder direkt bei KARSTEN JAHNKE erstehen könnt.