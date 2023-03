The 69 Eyes – “Gotta Rock” Tour

Am 27.03.23 kommen THE 69 EYES zu uns in die schöne Hansestadt. Die Helsinki Vampires haben neue Musik im Gepäck und lassen es im Zuge ihrer Europatournee auch im schönen Hamburg in der MARKTHALLE krachen. Die Karten könnt ihr bei EVENTIM ab einem Preis von ca 36.- Euro erstehen. Mit an Bord, als Support, könnt ihr THE OTHER bewundern, sie spielen Horror Punk und sind die bekanntesten Vertreter dieses Genres in Europa. Macht euch also auf ein ganz besonderes Spektakel gefasst. So darf ein Montag Abend gerne aussehen.

