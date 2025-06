WACKEN 2024 – Ein Sommersonnen-Märchen

„You can´t understand what WACKEN is if you haven´t been there“ sagte einst Johan Hegg, Sänger der Band AMON AMARTH über das beliebte Heavy Metal Festival im Norden Deutschlands. Als Headliner wird auch er in diesem Jahr mit seiner Band dabei sein. Und das Festival beweist auch in diesem Jahr wieder, das er absolut Recht hat!

Vier Tage WACKEN – Was im letzten Jahr bei der Jubiläumsauflage im 32. Jahr erstmals in die Ausführung kam, wird in diesem Jahr in Auflage 33 des Kultfestivals fortgeführt.

Dem neuen Access-Pass sei Dank reisen die ersten Metalheads schon am Sonntag an und beziehen ihr Camp auf dem Holy Ground – Endlich wieder WACKEN! Und dieses einmalige Feeling will natürlich so lange wie möglich ausgekostet werden. Der Access Pass konnte im Voraus erworben werden und gut sichtbare Symbole an der Strecke zum Holy Ground haben für eine entspannte Anreise per PKW garantiert.

Und so steht der großen Festival-Woche nichts mehr im Weg. Schnell mit vereinten Kräften das Camp aufbauen und im strahlenden Sonnenschein im Campingstuhl sitzen und das erste kühle Getränk genießen.

Mittwoch – Sturm auf das Infield

Am Mittwoch Nachmittag ist es dann soweit und die Fans stehen in Scharen vor den Toren zum Infield und warten auf den Einlass auf den Holy Ground. „WACKEN!“-Rufe werden immer lauter und als dann endlich die Tore geöffnet werden, gibt es kein Halten mehr. Laut schreiend stürmen sie das Infield und rennen in der strahlenden Sommerhitze auf die Bühnen zu.

Den Anfang auf der Faster-Stage bildet BÜLET CEYLAN. Mit ganz viel sympathischer Energie rockt er im Kilt die Bühne und begeistert mit Überraschungsgast PETER MAFFAY. Gemeinsam performen sie den Song „Anders Gleich“.

Am Abend sind BLIND CHANNEL auf der Headbangers Stage anzutreffen und zeigen einmal merh, warum sie so erfolgreich sind: Fokussiert, laut, kreativ und mit einer einnehmenden Bühnenshow sind die Finnen nach zwei Jahren wieder auf dem WACKEN OPEN AIR zu Gast.

Ebenfalls in BULLHEAD CITY auf der WET-Stage begeistern CRISIX mit einer authentischen und voller Leidenschaft steckenden Show.

Als Headliner liefern IN EXTREMO eine feurig-mitreißende Show.

Und schon ist der erste Tag vorüber und auf den Zeltplätzen wird traditionell die Nacht zum Tag gemacht und die legendären Partys auf den Campgrounds starten.

Auch darum geht es beim WACKEN OPEN AIR: Man kommt als große Metalfamilie zusammen, schließt (internationale) Freundschaften, tauscht sich aus, feiert gemeinsam. Auch in diesem Jahr ist es wie ein „Nach-Hause“- kommen.

Rund um das Infield gibt es auch wieder viel zu entdecken und zu erleben. Vom Farmers Market über einen Drogeriemarkt, über unzählige Köstlichkeiten an den viele Ständen bis hin zu den Ständen der WACKEN FOUNDATION ist für jeden Besucher etwas dabei. Auch das Rahmenprogramm bietet zahlreiche Möglichkeiten, auch abseits der Musik das Festival zu genießen. So lädt Autor Dr. Nico Rose am Mittwoch zu einer Lesung ein, Schlagzeuger Andi Rohde und Katharina „Kathi“ Hartwig leiten Metal-Workouts und Sophie Wächter gibt Mitmach-Kurse im Metal-Karate.

In der WACKEN UNITED Area kommen Journalisten, Musiker und Fans zusammen, können sich austauschen und eine besondere Atmosphäre genießen.

Donnerstag – Idole auf der Bühne: Die SCORPIONS und DORO

Der Donnerstag startet ebenso sonnig, wie der Mittwoch die Metalheads bereist verwöhnt hat. So finden sich die Sonnenanbeter schon früh auf dem Infield ein, um möglichst vielen Konzerten beizuwohnen.

ASENBLUT rund um ihren Sänger Tetzel rocken die Wackinger Stage, während RAGE und ACCEPT die Harder und die Faster-Bühne kräftig zum Beben bringen und mit großartigen Bühnenshows vollends begeistern.

„Louder Stage aktuell voll“ – steht es auf den großen Leinwänden links und rechts der Bühnen geschrieben. Grund hierfür ist der Auftritt von ALLIGATOAH. Mit seiner Band zieht der Musiker die Fans in Massen vor die Bühne, laute Rufe schallen schon lange vor dem Auftritt aus dem Publikum, beim Crowdsurfen gibt es kein Halten mehr. Es ist die reinste Freude zu sehen, wie ALLIGATOAH die Musikfreunde begeistert.

Am Abend ist es dann soweit und die SCORPIONS als Headliner bespielen die Faster Stage. Klaus Meine wird von seiner Band musikalisch über das ganze Set geleitet, präsentiert Evergreens wie „Wind Of Change“ oder „Send Me An Angel“. Als Gast bringen die SCORPIONS die Queen des Metal DORO mit auf die Bühne.

Freitag – Nu – Metal mit KORN

Der Wacken-Freitag hält für die Fans so einiges bereit und so kann bei XANDRIA mit einer feurigen Show ordentlich geheadbangt werden, zu FEUERSCHWANZ ordentlich gefeiert und bei Gene Simmons in Erinnerungen geschwelgt werden.

Dieses Wacken ist das Wacken der Idole: Neben DORO, den SCORPIONS, GENE SIMMONS, SEBASTIAN BACH und THE 69 EYES gibt sich auch MKKEY DEE die Ehre und spielt ein eigenes Set auf der WET Stage.

Am Abend hallt es laut den Bard´s – Song und andere Ohrwürmer von BLIND GUARDIAN über das Gelände, bevor KORN als Headliner mit ihrer reißenden Show für ein musikalisches Feuerwerk sorgen.

Samstag – Abschied vom Holy Ground

Der letzte Tag auf dem Holy Ground hat – neben ganz viel Sonnenschein – auch einen kräftigen Regenschauer dabei, sodass die Metalheads doch noch ein wenig im Schlamm und im Regen tanzen können.

Auf den Bühnen rocken FIDDLERS GREEN, BEYOND THE BLACK, EMIL BULLS, SEBASTIAN BACH und noch viele mehr.

Besonders im Gedächtnis bleibt die Kombo BRUTUS. Zu dritt – Gitarre, Bass und am Schlagzeug – begeistert diese Formation rund um Sängerin und Schagzeugerin Stefanie Mannaerts.

Wahre Augenweiden sind BEHEMOTH und MISTER MISERY. Zum Abschluss lassen es die ARCHITECTS so richtig krachen.

Vor der Verkündigung der Bands im kommenden Jahr zeigen AMOM AMARTH, was in ihnen steckt. Mit einer beeindruckenden Bühnenshow, reichlich krachender Pyrotechnik und den beliebten Klassikern wie „Death In Fire“ oder „Twilight Of The Thundergods“ runden sie den Tag mehr als gelungen ab.

Was im vergangenen Jahr schon mehr als beeindruckend mit anzusehen war, enttäuscht auch in diesem Jahr nicht: Mit einer großartigen Bühnen- und Drohnenshow werden die ersten Bandbestätigungen für das kommende Jahr veröffentlicht. Und begeistertem Applaus und Freudenrufen werden Bands wie GOJIRA, MACHINE HEAD oder PAPA ROACH und viele andere per Drohne in den norddeutschen Spätsommerhimmel projiziert.

See you in 2025 – Rain or Shine!

Bildergalerie Toni

Bildergalerie Holly