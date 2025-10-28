Doro: Autogrammstunde um 17 Uhr bei Remedy Records

Menu
Am 28.10 um 17 Uhr kommt Doro Pesch für eine Autogrammstunde nach Hamburg! Nach dem kürzlichen Release von „Warriors of the Sea“, findet das Meet & Greet bei Remedy Records (Stellinger Steindamm 2, 22527) statt.

 

