Mitch Ryder am 12.03.26 im LOGO, Hamburg: „Songs From The Road“-Tour

Foto: Fabulous Germany Concerts
Seit über 50 Jahren steht der Sänger aus Detroit für energiegeladenen Rock und tief empfundenen Rhythm & Blues. Mit seiner Band The Detroit Wheels schrieb Ryder bereits 1965 mit dem Hit „Jenny Take A Ride!“ Musikgeschichte. Über 30 Alben später gilt er als einer der prägendsten Rockmusiker seiner Zeit – von Keith Richards einst als einer der aufregendsten Sänger überhaupt bezeichnet.
Seine Stimme, rau und voller Leidenschaft, brachte ihm Kultstatus – und eine besondere Verbindung zu Europa. Spätestens seit seinem gefeierten Auftritt beim Rockpalast, der 2017 als einer der besten in der Geschichte der Sendung hervorgehoben wurde, ist Ryder hier zuhause. „In Europa darf ich Künstler sein. Deshalb liebe ich Europa“, so der Musiker.
Nach dem hochgelobten Live-Album „The Roof Is On Fire“ (2024) veröffentlichte er im Februar 2025 sein neues Studioalbum „With Love“, produziert von Don Was (Bob Dylan, The Rolling Stones, Iggy Pop).
2026 bringt er seine Klassiker ebenso wie neues Material wieder live auf die Bühne – authentisch, kompromisslos und voller Leidenschaft.
12.03.2026 (Do.)
LOGO Hamburg
Grindelallee 5 * 20146 Hamburg
Einlass: ab 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr