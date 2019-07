9. Juli 2019

Seit Januar 2018 rocken Alessa (Git, B, Ges, Key) und Joe (Schlagzeug) als Rules Of This Game zusammen die Bühne. Musik bedeutet ihnen alles und für die Zukunft wünschen sie sich nicht nur mit der Musik ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch durch die Welt zu touren. Dass ihre Elektro-Pop-Rock-Fusion jeden begeistert, zeigt sich auch an einem Erlebnis der Band Anfang des Jahres. „Im Januar sind wir im Line Up eines Metal-Festivals gelandet und sind stilistisch komplett aus dem Rahmen gefallen. Hat aber keinen gestört und die Metal-Heads haben erstaunlich positiv reagiert und fleißig unsere CDs gekauft. Wir wissen bis heute nicht, wieso wir dort gebooked wurden, hat sich aber gelohnt“ Zu lustigen Angewohnheiten der Band hatten die Beiden Folgendes zu sagen: „Nach dem Gig geblitzt werden, aber das haben wir langsam im Griff…“

[KS]