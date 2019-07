8. Juli 2019

Redness (Ges.), Bob Lee (Git., Ges.), Dean Harper (Git.), Sazzy O. (B und Voc.) und Crash (Drums) stehen seit Anfang des Jahres in ihrer jetzigen Besetzung als Red Dead Roadkill auf der Bühne. Sie wollen die Menschen mit ihrer Musik begeistern. Einen anderen Traum konnten sich die Fünf Anfang des Jahres erfüllen. „(Wir) haben einen Plattenvertrag unterschrieben. Das Album Sweet Songs of Anguish ist seit dem 28.06 überall (Saturn, Media Markt & Co) zu erwerben und auch bei allen Streamingdiensten verfügbar“ Was die Fans der Hamburger auf ihren Auftritten erwartet? “Ein Feuerwerk an Red Death Rock, eine Mischung aus Hard Rock, Alternative und eine Prise Pop Rock“.

Teile diesen Beitrag









[KS]