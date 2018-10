Leserbriefe 11/18

30. Oktober 2018

Betr. HAMBURG-BANDCONTEST

„Vielen lieben Dank noch einmal an das ge­samte OXMOX-Team und an alle Orga-Be­teiligten für diesen tollen Bandcontest! Ihr habt alle super Arbeit geleistet und wir hatten mega viel Spaß! In der Großen Freiheit 36 spielen zu dürfen war und ist für uns etwas ganz Be­sonderes! Daran werden wir uns immer gerne erinnern und dieses Erlebnis kann uns keiner nehmen. Macht bitte weiter so, denn es gibt so viele gute Bands in Hamburg, denen oft die Plattform fehlt, einfach vor Publikum zu spielen!“

FUXX

„Zusammen mit unseren Fans haben wir die Grosse Freiheit 36 beim HAMBURG-BA­ND­CONTEST-Finale abgerissen! Wir sind noch immer überwältigt und geschafft von diesem Abend! Was für ein einmaliges Erlebnis! Und das alles Dank euch! Ohne eure tatkräftige Unterstützung hätten wir nicht am Ende den 4. Platz belegt. Also ein riesen großes Dan­keschön an dieser Stelle – vor allem an unsere Fans!“

Dice In Motion

„Der HAMBURG-BANDCONTEST präsen­tiert by OXMOX ist vorbei und wir sind ein­fach nur überwältigt von dem, was da am Dienstag-Abend passiert ist. Wir haben es zwar nicht aufs Treppchen geschafft, aber das wich­tigste ist doch: Die Stimmung war großartig!“

Blank Moment

„Wir haben tatsächlich den HAMBURG-BA­ND­CONTEST 2018 gewonnen!!! Wir freuen uns riesig. Es war eine super Stimmung gestern in der Grossen Freiheit 36. Vielen Dank an euch alle für eure tolle Unterstützung!!! Und auch vielen Dank an das OXMOX-Team und die Jury, die uns diesen Abend ermöglicht haben!“

#Arrested

„Es war uns ein Fest in der Grossen Freiheit 36 beim HAMBURG-BANDCONTEST. Glück­wunsch an die Gewinnerband #Arrested!“

5th Avenue

Vielen Dank, liebe Bands, für eure tollen Worte! Wir hatten auch wieder unfassbar viel Spaß und werden diesen schönen Abend immer in Erinnerung behalten. Unser Moderator Gniechel hat den Abend visuell eingefangen – auf seinem YouTube-Kanal findet ihr das Film­chen.

Betr. Motörhead

„Die fette Motörhead Story ist gigantisch“

Markus W.

„Unglaubliche Story! Vielen Dank OXMOX!“

Pia N.

Vielen Dank für das Lob – das reichen wir gern an die zuständige Redakteurin weiter!

