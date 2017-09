11. September 2017

Leserbriefe

Betreff Gewinnspiele

Hallo liebe OXMOX-Redaktion, ich habe bei euch vor knapp zwei Jahren einen Tattoo-Gutschein gewonnen.

Nun, ich dachte damals, es wäre nicht schlecht sich tätowieren zu lassen.

Ich konnte mich aber doch nicht dazu durchringen.

So ist der Gutschein bei mir in einer Schublade ver­schwunden und in Vergessenheit geraten.

Jetzt ist er mir aber wieder in die Hände ge­kommen und ich würde es unfair finden, den Gewinn einfach wegzuschmeißen.

Daher sen­de ich ihn an euch zurück.

Vielleicht freut sich ja ein anderer Leser über den Gewinn! Bernd W.

Hallo Bernd,

vielen Dank für deine Ehrlichkeit und dass du an unsere weiteren Leser denkst und deinen Gewinn „spendest“. Als Dankeschön haben wir die ein kleines Geschenk geschickt – wir hoffen, du freust dich!