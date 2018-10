Leserbriefe Oktober

5. Oktober 2018

Betr. Alligatoah

„Was für ein cooles Titelbild! Ich wusste gar nicht, dass Alligatoah eine neue CD raus­gebracht hat – musste ich mir natürlich direkt kaufen!“

Pascal O.

„Tolles Interview, sehr unterhaltsam. Wie seine Musik!“

Basti A.

Vielen Dank! Wir haben Alligatoah als sehr sympathischen Gesprächspartner kennen­ge­lernt, der obendrein noch eine super Platte an den Start gebracht hat.

Betr. Wacken Open Air

„Wooow! Was für eine wunderschöne Foto­strecke meines Lieblingsfestivals!“

Gabriele U.

„Sooo beeindruckend …!“

Nathalie L.

Den Komplimenten schließen wir uns an – vielen Dank noch einmal an unsere Lieblings Toni Gunner, die sich durch die Staubwüste gekämpft hat!

Betr. OXMOX

„Wie ein – wie immer – volles, tolles Magazin. So langsam neigt sich die Open Air Saison dem Ende. Mal sehen, was der Herbst noch zu bieten hat …“

Christian G.

In dieser Ausgabe erfahrt ihr u. a. im Konzert-Tipp, was der Herbst so zu bieten hat!

Betr. HAMBURG-BANDCONTEST

„Super, dass ihr die einzelnen Finalisten noch einmal ausgiebig portraitiert habt – jetzt weiß ich, wer da so auf der Bühne steht“

Sara V.

„Ich freue mich riesig auf das Finale!“

Pierre F.

Wir freuen uns ebenfalls riesig – wer ge­won­nen hat, erfahrt ihr entweder direkt am 02.10. oder in der nächsten Ausgabe.

[KS]