150er Rallye – Die Stadtrallye in Hamburg

Eine bunte Schnitzeljagd für Jung & Alt, vom Oldtimer bis zum modernen E-Mobil, mit klassischem Roadbookteilen, Rätselfragen, Aufgaben lösen, Wege & Orte finden und neues kennenlernen

Die 150er Rallye ist als touristische Ausfahrt einzuordnen die im Stil einer „Schnitzeljagd“ anhand von Rätselfragen,

unterschiedlichen Roadbook-Varianten, Aufgaben lösen und Wege finden im freien Fahren erfolgt und umfasst:

– festgelegte Startzeit

– Gleichmäßigkeitsprüfungen

– Sonderaufgaben

– Rätselaufgabenstellungen

– festgelegte Zielzeit

Datum: 17. September 2022

Zugelassenen Fahrzeuge: Automobile und Motorräder aller Fabrikate jeglichen Alters

Nenngeld (inkl. MwSt.): Team incl einem Fahrzeug & 3 Teammitglieder: 150,00 €

Im Nenngeld sind keine Übernachtungs-, Reisekosten, o.ä. enthalten.



Nennschluss: 10. September 2022

Dokumentenausgabe: ab 09:00 Uhr

Start: ab 10:00 Uhr

Dauer incl. Mittagspause: ca. 8,5 Stunden

Gestartet wird entsprechend der zugeteilten Startnummer im Abstand von ca 1 Min.

Die Startnummer wird nach Nennschluss vom Veranstalter nach freiem Ermessen vergeben und den Teilnehmern in der Nennbestätigung mitgeteilt.

Teams / Teilnehmer

Zur Anmeldung ist keinerlei Mindest-Teamalter vorgegeben, aber wer 150 Jahre genau trifft hat die ersten Sonderpunkte ergattert. Das Teamalter setzt sich aus dem Alter aller Teammitglieder, dem Alter des Fahrzeugs und dem Alter eines Gegenstand (dessen Alter belegbar sein muß) zusammen. Dieses wird spätestens bei der Dokumentenausgabe anhand der Personalausweise der Teammitglieder, der Fahrzeugpapiere und dem Team-Gegenstand (incl. Altersbeleg) kontrolliert.

Die Anzahl der Startplätze ist begrenzt und ist erreicht wenn gesamt 150 Personen / Teilnehmer aus allen Teams zusammen dabei sind.

zugelassene Fahrzeuge

Teilnahmeberechtigt sind Strassenfahrzeuge aller Fabrikate bis 2,1 Meter Höhe. Die Zulassung der Fahrzeuge bleibt dem Veranstalter vorbehalten. Die Fahrzeuge müssen für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sein oder mit Kurzkennzeichen bzw. roten Nummernschildern fahren dürfen. Die Zahl der Fahrzeuginsassen darf die Anzahl der vorhandenen und im Kfz-Schein eingetragenen Sitzplätze nicht übersteigen.

Fahrzeugkennzeichnung

An jedem Fahrzeug muss ein vom Veranstalter gestelltes Rallyeschild an der Front und am Heck des Fahrzeuges angebracht werden.

Amtliche Kennzeichen dürfen durch die Rallyeschilder nicht verdeckt werden.

Startnummernaufkleber beidseitlig am Fahrzeug.

Pokale / Preise werden ausgegeben für:

– Gesamtwertung 1. bis 3. Platz



– Bestes Damen-Team

– Bestes Youngster-Team (max. 25 Jahre Personen-Alter)

– Weiteste Anreise