90 Jahre Planetarium Hamburg – 90 Jahre Pluto

Im Planetarium Hamburg können seit nun fast 90 Jahren Sternenbegeisterte, Hobby-Astronomen sowie kleine und große Himmelsforscher die Tiefen des Sternenhimmels begutachten und vieles dazu erlernen. Mit Musik, spektakulären Visualisierungen und Geschichten bringt das Team um Planetariumsdirektor Prof. Thomas W. Kraupe das Wissen über kosmische Vorgänge auf beeindruckende Art und Weise „an den Mann/die Frau“ und holt uns die Sterne vom Himmel. Zum 90. Geburtstag des Sternentheaters gesellt sich ein weiterer Jubilar hinzu. Am 18. Februar 1930 wurde der Planet Pluto durch Clyde Tombaugh entdeckt, weswegen auch er sein 90. Jubiläum in diesem Jahr feiert. Aus diesem Grund hat sich das Planetarium Hamburg unter dem Motto „Pluto for Planet“ mit dem Zwergplaneten solidarisiert und setzt sich dafür ein, dass Pluto weltweit als Planet wieder anerkannt wird.

Mehr als 70 Jahre lang galt Pluto als neunter Planet unseres Sonnensystems – bis ihm die Internationale Astronomische Union (IAU), der Weltverband der Berufsastronomen, 2006 den Planetenstatus aberkannte. Eine Entscheidung, die nicht nur das Planetarium Hamburg kritisiert, sondern weltweit eine hitzige Debatte unter Wissenschaftlern auslöste.

Im Hamburger Sternentheater wird für Plutos Planetenstatus ein Zeichen gesetzt, denn die aktuelle Planetendefinition wirft nicht nur Fragen, sondern auch berechtigte Zweifel auf. Somit dreht sich noch den ganzen März im Planetarium vieles um die faszinierende Welt des Pluto. Es darf mitdiskutiert und abgestimmt werden, um sich für den „Kleinen“ stark zu machen. Zudem wurde rund um das Plutojubiläum ein umfangreiches Programm entworfen. Faszinierende Shows wie u. a. die live-Präsentation „Pluto und Planet X – Welten am Rande der Finsternis“ laden zum Staunen, Träumen und Begeistern ein.

Begebt euch auf eine Reise zu den Sternen und lasst euch vom Zauber des Planetariums Hamburg mitreißen.

Alle Infos zu Pluto finden Sie hier: planetarium-hamburg.de

und plutoforplanet.de