Neue Sounds: Madsen, Parkway Drive, Blue Öyster Cult, Slime

Blue Öyster Cult

40th Anniversary Agents Of Fortune‎

Das erfolgreichste Album der Hard-Rock-Band um Frontmann Eric Bloom (75) feiert seine Renaissance mit Live-Versionen der zehn Tracks. Aufgenommen wurden diese 2016 vor kleinem geladenen Publikum in den Red Studios in Hollywood. (Frontiers Records)

Slime

Wem gehört die Angst

Punk’s not dead! Das beweisen die Hamburger Grenzgänger um Sänger Dirk “Dicken” Jora (60) seit mehr als 40 Jahren mit provokanten Texten im ständigen Kampf gegen Rechts. Der gleichnamige Song klingt weniger dreckig als “Deutschland muss sterben”-Slime aus 1981. Das dazugehörige Video geht unter die Haut, indem es radikal die Folgen des Klimawandels und des menschlichen Versagens vor Augen führt. (Arising Empire)

Madsen

Lichtjahre Live

Die Brüder Sebastian (Ges.), Sascha (Dr.) und Johannes Madsen (Git.) haben sich gemeinsam mit Niko Mauerer (B.) seit der Gründung 2004 eine riesen Fan-Base aufgebaut. Kein Wunder, dass sich die Konzerte der niedersächsichen Jungs wie von selbst verkaufen und die Stimmung jedes Mal explodiert. Um diese Atmosphäre einzufangen, fassen Madsen die größten Highlights (u. a. “Rückenwind”, “Mein erstes Lied”) zusammen. (Arising Empire)

Parkway Drive

Viva The Underdogs

Nachdem die Ost-Australier im Januar ihre Band-Doku veröffentlichten, folgt nun das gleichnamige Live-Werk. Winston McCall (Ges.), Luke Kilpatrick (Git.), Jeff Ling (Git.), Jia O’Connor (B.) und Ben Gordon (Dr.) lassen in elf Songs ihren legendären Wacken-Auftritt aus 2018 Revue passieren. OXMOX präsentiert das Konzert am 01.04. in der Sporthalle! (Epitaph Records)