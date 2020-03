GASTRO: Best of Kneipenkultur

Schramme 10

Schrammsweg 10, 040 – 23 80 16 25, Mo-Do 15-02, Fr 15-04, Sa 12-04, So 12-02 Uhr, www.schramme10.com

Mit der lebendigen Stadtteilkneipe im Herzen Eppendorfs erfüllt sich Inhaber Harald Kamphausen einen Traum. Um das Wohl des bunt gemischten Publikums kümmert sich das junge Service-Team, die erfahrene Tresen-Crew sowie eine gute Küche. Die Speisekarte bietet viele leckere Gerichte zu moderaten Preisen. Zum Beispiel indische Nudelpfanne mit Putenbrust, Broccoli und Zwiebeln in Curry-Sahnesauce für 10,90 €. Das Feierabendbier schmeckt bei gutem Wetter auch auf den Außenplätzen.

Preisklasse ♥♥

Essen & Trinken ♥♥♥♥

Service ♥♥♥♥

Atmosphäre ♥♥♥♥♥

Schachcafé Rübenkamp

Rübenkamp 227, 040 – 631 04 31, So-Do 08-01, Fr/Sa 08-03 Uhr, www.schachcafe-hamburg.de

Der restaurierte Bahnhof ist seit den 80ern ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Unter der hohen Kuppel befindet sich Platz für rund 150 Gäste. Im Sommer lädt außerdem der große Biergarten zum Verweilen ein. Ob Frühstück, Mittag, Abendessen oder einfach gemütliches Beisammensein – in lockerem Ambiente kann man hier ein umfangreiches Angebot an leckeren Speisen genießen. Vom wechselnden Mittagstisch (ab 6,90 €), Klassikern (Currywurst mit Pommes Frites) oder saisonalen Gerichten (z. B. Grünkohl). Lecker, preiswert und allzeit bereit – das Schachcafé ist viele Besuche wert!

Preisklasse ♥♥

Essen & Trinken ♥♥♥♥♥

Service ♥♥♥♥♥♥

Atmosphäre ♥♥♥♥♥

Erikas Eck

Sternstr. 98, 040 – 43 35 45, Mo-Fr 17-14, Sa 17-09, So 17-00 Uhr, www.erikaseck.de

1989 übernahm die Mutter von Inhaber Stefan Wilms die kleine Gastronomie. „Sparen Sie sich satt“ ist das Motto in dem familien­ge­führten Traditionslokal. Wie vor 30 Jahren genießt man große Portionen zu kleinen Preisen. Hier treffen Stammgäste auf Nachtschwärmer und den einen oder anderen Promi – alle nebeneinander in gemütlicher Atmosphäre. Kulinarisch überzeugt die Schnitzel-Auswahl, z. B. Putenschnitzel „Pariser Art“ im Ei-Mantel zart gebraten mit Marktgemüse und Bratkartoffeln oder Pommes für 13,50 €.

Preisklasse ♥♥

Essen & Trinken ♥♥♥

Service ♥♥♥♥

Atmosphäre ♥♥♥

Factory Hasselbrook

Hasselbrookstr. 172, 040 – 20 50 37, Di-So 11:30-open end, www.factory-hasselbrook.com

In dem denkmalgeschützten Gebäude herrscht eine entspannte Stimmung. Das Rattern der vorbeifahrenden S-Bahnen erinnert an die Zeiten, als die Räume noch als Bahnhof genutzt wurden. 1990 sind die Züge dem gemütlichen Restaurant gewichen. Vom großen „Factory Brunch“ am Sonntag (21,50 €) bis zum „Factory Schnitzel“ mit zwei Spiegeleiern, Bratkartoffeln und Salatbeilage (15,90 €) hat man jede Menge Auswahl. Werktags wird von 11:30-15 Uhr ein wechselnder Mittagstisch (ab 6,90 €) angeboten. Bei diversen Bierspezialitäten vom Fass ist im großen Biergarten mit rund 250 Sitzmöglichkeiten gute Stimmung garantiert.

Preisklasse ♥♥♥♥

Essen & Trinken ♥♥♥

Service ♥♥♥♥

Atmosphäre ♥♥♥♥♥

Fasan

Eichenstr. 10, 040 – 40 09 79, Mo-Fr 17-open end, Sa/So 12-open end, www.fasan-hamburg.info

Der Fasan ist eine von Hamburgs ältesten Studentenkneipen und hat seit 45 Jahren jeden Tag geöffnet! Die Location ist urig, echt und mitten in Eimsbüttel. Frisch gezapfte Biersorten, eine köstliche saisonale Küche und vier Flachbildschirme, auf denen man alle wichtigen Fußballspiele verfolgen kann, machen den Abschied vom heimischen Fernseher leicht. Besonders beliebt ist bei schönem Wetter auch der hübsche Biergarten. Rustikale Tische laden zum geselligen Beisammensein ein. Pasta, Burger, Suppen, Salate, Aufläufe oder der „Hamburger Schnack“ verwöhnen Leib und Seele.

Preisklasse ♥♥

Essen & Trinken ♥♥♥♥

Service ♥♥♥♥♥

Atmosphäre ♥♥♥♥♥

Frank und Frei

Schanzenstraße 93, 040 – 430 05 73, Sa-Mi 09-00, Do/Fr 09-01:30 Uhr

Das Publikum ist – dem Schanzenviertel entsprechend – bunt gemischt und kontaktfreudig. Hier können Gäste nicht nur nett und ausgiebig frühstücken, sondern auch Gerichte aus der Abendkarte, z. B. diverse Burger mit Beilage (10,30 €) oder köstliche Flammkuchen (ab 8,50 €), wählen und leckeren Kuchen oder Desserts (Kaiserschmarren 4,80 €) verzehren. Hinzu kommt der wöchentlich wechselnde Mittagstisch (11:30-16 Uhr) mit Speisen ab 6,90 €.

Preisklasse ♥♥

Essen & Trinken ♥♥♥

Service ♥♥♥

Atmosphäre ♥♥♥♥

Einstein

z. B. Einstein City, Schopenstehl 32, 040 – 41 91 21 87, Mo 11:30-23:30, Di-Do 11:30-00, Fr/Sa 11:30-02 Uhr, www.einstein-city.de

Mit kleinen Preisen und großen Portionen ist das Einstein besonders bei jungen Leuten beliebt – ein idealer Treffpunkt mit mehreren Filialen in Hamburg. Entsprechend des Angebots an Pasta (ab 6,90 €), hausgemachten Pizzen (ab 6,60 €) und diversen Fleischgerichten (ab 7,90 €) ist für jeden Geschmack etwas dabei. Beim wöchentlich wechselnden Mittagstisch (Mo-Fr 11:30-17 Uhr) können die Gäste aus mehreren Gerichten ab 5,90 € wählen. Täglich von 15-18 und ab 21 Uhr lockt die Happy Hour mit reduzierten Cocktail-Kreationen.

Preisklasse ♥♥♥

Essen & Trinken ♥♥♥

Service ♥♥♥♥

Atmosphäre ♥♥♥

Schweinske

z. B. Schweinske Ottensen, Ottenser Hauptstraße 1, 040 – 31 18 22 85, So-Do 09-23, Fr/Sa 09-00 Uhr, www.schweinske.de

Leckere Speisen, große Portionen, günstige Preise, lockere Atmosphäre, freundlicher Service und kultige Deko – seit Jahren gehört Schweinske zu den Spitzenreitern im OXMOX Leser-Poll. Ob zum Frühstück (ab 2,40 €), zum wechselnden Mittagstisch (ab 6,90 €), für den schnellen Snack zwischendurch oder zum gemütlichen Abendessen und Feierabendbier – die Gastronomie-Kette erfreut sich mit zahlreichen Filialen wachsender Beliebtheit. Das Schweinske Ottensen setzt z. B. verstärkt auf regionale, saisonale und nachhaltige Küche. Neben den Schweinefleisch-Klassikern gibt es auch Burger, Gegrilltes, Geflügel, Nudelgerichte, Salate oder Leckereien für Vegetarier.

Preisklasse ♥♥

Essen & Trinken ♥♥♥♥

Service ♥♥♥♥♥

Atmosphäre ♥♥♥♥